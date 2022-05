Negli ultimi anni è considerevolmente cresciuto il numero di store online che si occupano della commercializzazione di chiavi di attivazione software. Si tratta di un mercato fiorente che va a soddisfare le necessità degli utenti finali che in questo modo possono avere la versione originale e ufficiale dei propri software preferiti spendendo cifre contenute.

Questo perché siti come MMORC, di cui trovate l’offerta completa a questo indirizzo, di cui vi segnaliamo oggi una promozione particolarmente allettante, acquisisce licenze che vengono dismesse dalle grandi compagnie, a cui magari non servono più. In questo modo è possibile offrire dei prezzi particolarmente vantaggiosi che rendono inutile il ricorso alla pirateria, con tutti i rischi legati ai possibili malware presenti nei pacchetti provenienti da fonti poco attendibili.

D’altro canto se potete portarvi a casa Office 2021 Pro a poco più di 25 euro, oppure Windows 10 Professional a 7 euro, qualsiasi altra fonte perde di interesse. In questi giorni MMORC ha lanciato una nuova promozione che porta nuovi sconti, e prezzi davvero vantaggiosi su numerosi prodotti. In particolare lo store si sta concentrando sulle licenze di Office o sui bundle che includono sia la suite da ufficio sia il sistema operativo, con prezzi scontatissimi.

Utilizzando il codice TTG62, ad esempio, potete portarvi a casa i seguenti prodotti:

Prezzi davvero incredibili, soprattutto se confrontati con quelli di listino di Microsoft. Utilizzando invece il codice TTG47 potete ottenere uno sconto del 47% su una lunga lista di prodotti, anche in questo caso bundle o licenze singole per applicativi e sistemi operativi realizzati da Microsoft:

MMORC però non si limita ai prodotti Microsoft ma offre anche una vasta gamma di prodotti per la sicurezza del proprio PC, inclusi tutti gli antivirus delle migliori marche, sempre con prezzi molto competitivi, senza che sia necessario utilizzare codici sconto dedicati:

Una volta completato il vostro acquisto, che può essere pagato utilizzando i principali metodi di pagamento, incluso PayPal, vi basterà visitare questo indirizzo per ottenere la vostra chiave, senza dover nemmeno attendere una mail di conferma. Per qualsiasi domanda, sia precedente all’acquisto che successiva, potete rivolgervi al servizio di assistenza che risponde a questo indirizzo e-mail.

