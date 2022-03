È iniziata da poche ore la primavera, destinata a portarsi via il freddo e a prepararci a una nuova stagione calda. Per molti è il momento di riordinare la casa, sistemare gli armadi e, più in generale, dedicarsi a quelle che conosciamo bene come “grandi pulizie di primavera”.

Per rendere meno pesante il lavoro il mercato ci mette a disposizione numerose soluzioni che, grazie alla nuova campagna promozionale lanciata da Dreame, sono ancora più vantaggiose. Per i pochi che ancora non conoscessero il brand, ricordiamo che Dreame è un produttore specializzato in prodotti per la pulizia della casa, dai classici aspirapolvere senza filo agli aspirapolvere robot, senza scordare le lavapavimenti, tutti aiuti più che mai necessari in questo periodo.

Fino al 30 marzo dunque potrete approfittare di una serie di sconti che raggiungono il 35%, per un risparmio davvero sostanzioso che non dispiacerà a nessuno. Sono seri i prodotti in promozione e andiamo subito a scoprirne le caratteristiche e il prezzo promozionale.

Lavapavimenti Dreame H11 e H11 Max

Dreame H11 insieme a Dreame H11 Max rappresenta la soluzione ideale per chi vuole pulire il pavimento in una sola passata. Si tratta infatti di aspirapolvere in grado di aspirare anche liquidi, perfetti quindi per raccogliere lo sporco e lavare il pavimento con un solo passaggio.

Ideale per raccogliere liquidi, sughi, bibite o altre cose che possono cadere sul pavimento, Dreame H11 è un dispositivo dotato di una spazzola che ruota 560 volte al minuto per togliere, insieme allo speciale detersivo fornito in dotazione, ogni traccia di sporco. E proprio grazie al rullo la pulizia diventa ancora più facile, visto che la sua rotazione genera una trazione che permette di muoversi senza sforzo alcuno.

Sono presenti un contenitore da 0,9 litri per l’acqua pulita e uno da 0,5 litri per quella sporca, così da ottenere la massima igiene possibile. La batteria integrata permette di raggiungere i 30 minuti di autonomia, sufficienti a consentirvi di pulire anche stanze di grandi dimensioni o piccoli appartamenti. La versione Max può contare su una batteria maggiorata, che allunga l’autonomia, e su una spazzola aggiuntiva per essere sempre operativi.

Entrambi inoltre dispongono di un display che permette di ottenere rapidamente informazioni sullo stato della batteria, e sul rilevamento dello sporco, che permette di regolare in autonomia la potenza di aspirazione, al fine di ottenere il massimo da ogni ricarica.

Dreame H11 è in promozione a 259,99 euro invece di 399,99 euro fino al 30 marzo.

Dreame H11 Max è in offerta a 389,99 euro invece di 459,99 euro fino al 30 marzo.

Aspirapolvere cordless Dreame T30

Dreame T30 è lo strumento ideale in grado di aiutarci ogni giorno nelle pulizie di casa, grazie ai numerosi accessori che lo rendono un compagno indispensabile. Il motore da 550 watt permette di generare una pressione di aspirazione pari a 27 kPa e 190 AW, più che sufficienti per garantire un ottimo livello di pulizia in ogni situazione.

Lo schermo LCD permette di avere sempre la situazione sotto controllo, mostrando l’autonomia residua e il livello di polvere rilevato, così da ottimizzare la forza aspirante e ridurre i consumi. In questo modo è possibile raggiungere i 90 minuti di autonomia, un risultato davvero sorprendente per questa tipologia di prodotto.

La spazzola a V facilita la pulizia su tutti i tipi di superficie, dai pavimenti duri ai tappeti e gli accessori presenti nella confezione di vendita permettono di pulire ogni superficie in casa. Oltre al supporto di ricarica, utile anche per riporre gli accessori, sono presenti un bocchettone a ugello con LED per pulire negli angoli, un tubo flessibile, un adattatore flessibile, una mini spazzola motorizzata per divani e materassi, e un paio di spazzole per pulire mobili e altre superfici.

Il raccoglitore per la polvere, che ha una capacità di 600 ml, può essere svuotato facilmente nel cestino, senza doversi sporcare le mani o rischiare di far cadere lo sporco per terra.

Dreame T30 è in promozione a 329,99 euro invece di 459,99 euro fino al 30 marzo

Robot aspirapolvere Dreame Bot L10 Pro

Dreame è anche uno dei principali produttori di aspirapolvere robot e Dreame Bot L10 Pro è un modello evoluto, che rappresenta un ottimo compromesso tra prezzo e prestazioni. Dotato di un sistema di navigazione laser che gli permette di ricostruire l’ambiente in 3D, quasi come se ci vedesse, il robot è in grado di evitare qualsiasi ostacolo e muoversi in maniera efficiente anche nelle case più grandi.

Elevata la forza di aspirazione, grazie a un motore che riesce a generare una pressione di 4.000 Pa, mentre una serie di denti a pettine nella spazzola principale evita l’ingarbugliamento dei capelli, un problema che affligge numerosi robot di questo tipo. Elevata anche l’autonomia, che raggiunge le due ore e mezza, ma in ogni caso il robot è in grado di tornare alla base di ricarica prima di rimanere a secco, fare il pieno di energia e riprendere il proprio lavoro da dove si era interrotto.

Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare la nostra recensione completa di Dreame Bot L10 Pro.

Potete acquistare Dreame Bot L10 Pro a 331,99 euro invece di 489,99 euro

Robot aspirapolvere Dreame Bot Z10 Pro

Dreame Bot Z10 Pro è a tutti gli effetti una evoluzione del modello precedente, di cui riprende in parte le caratteristiche. Navigazione intelligente, controllabile tramite companion app o assistenti vocali, due ore e mezza di autonomia, elevata potenza di aspirazione, serbatoio dell’acqua per una migliore pulizia e algoritmo che imparano a conoscere la casa, rendendo più efficiente la pulizia.

La vera differenza sta nella base di ricarica, che integra una base di raccolta dello sporco. Al termine di ogni ciclo di pulizia, o a intervalli da voi stabiliti, l’aspirapolvere presente nella base raccoglie lo sporco presente nel serbatoio e lo convoglia in un sacchetto che può essere sostituito ogni due mesi, liberandovi quindi dalla necessità di svuotare ogni 2-3 giorni il contenitore dello sporco.

Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione completa di Dreame Z10 Pro.

Potete acquistare Dreame Bot Z10 Pro a 424,99 euro invece di 599,99 euro fino al 30 marzo.

Robot lavapavimenti Dreame Bot W10

Chiudiamo la nostra rassegna con Dreame Bot W10, il modello di punta del produttore asiatico, che unisce la parte di aspirazione dello sporco a quella del lavaggio del pavimento. Grazie a una parte frontale squadrata è più facile raggiungere anche gli angoli, sfruttando un motore in grado di generare 4.00 Pa di pressione.

Nella parte posteriore del robot sono presenti due moci rotanti, che permettono di pulire in maniera efficace il pavimento, raccogliendo ogni tipo di sporco. E nella base di ricarica sono presenti due serbatoi da 4 litri, uno per l’acqua pulita, utilizzata per lavare i due moci, e uno per raccogliere l’acqua sporca, per la massima igiene possibile.

E a ogni lavaggio i panni vengono asciugati con aria calda, per prevenire la formazione di muffe o batteri.

Dreame Bot W10 è in promozione a 899,99 euro invece di 949,99 euro

