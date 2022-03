Prende il via oggi l’iniziativa promozionale di yeedi, il brand nato da una costola di Ecovacs, pensata per chi sta cercando un valido alleato per le pulizie di primavera. Manca esattamente una settimana all’inizio della nuova stagione e qualcuno si sta già organizzando per rimettere in ordine la propria casa, approfittando dell’arrivo della bella stagione per una serie di pulizie approfondite.

Sono ben cinque i modelli in promozione, tutti acquistabili su Amazon con sconti che arrivano fino a 100 euro. In promozione trovate sia i modelli più economici, per chi deve pulire piccoli appartamenti o per chi ha un budget limitato, sia quelli più evoluti e costosi, in grado di aiutare anche con il lavaggio del pavimento.

Vediamo nel dettaglio i dispositivi scontati, le modalità per ottenere gli sconti e i link per l’acquisto.

yeedi k650

yeedi k650 è il modello base tra quelli proposti dal brand, ideale per chi ha piccoli ambienti da pulire o per chi ha animali domestici in casa. Il robot infatti è pensato in maniera specifica per raccogliere peli di animali, oltre che al classico sporco, così da rendere più facili non solo le pulizie di primavera ma anche quelle di tutti i giorni.

Potete infatti programmare le pulizie quando non siete in casa, così da trovare sempre un ambiente pulito alla sera, evitando ulteriori faccende domestiche. Per scoprire tutti i dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione completa. Qui sotto invece il link per acquistare yeedi k650 a 129,99 euro, prezzo valido selezionando il coupon appena sotto al prezzo, valido fino al 20 marzo.

Acquista yeedi k650 a 129,99 euro su Amazon

yeedi k700

Salendo leggermente di prezzo troviamo yeedi k700, che rispetto al fratello minore può contare sulla navigazione visuale, grazie soprattutto alla telecamera posta sulla parte superiore del robot che gli permette di destreggiarsi senza problema alcuno anche negli ambienti più complessi. Cresce l’autonomia, che sfiora le due ore, è presente un serbatoio per l’acqua così da migliorare il livello di pulizia.

Quando la batteria è scarica il robot è in grado di tornare alla propria base e fare il pieno energia, prima di riprendere la pulizia. Non manca inoltre la possibilità di controllarne il funzionamento attraverso la companion app, per una migliore gestione e programmazione. Potete acquistare yeedi k700 su Amazon a 169,99 euro invece di 229,99 euro utilizzando il coupon presente nella pagina.

Acquista yeedi k700 su Amazon a 169,99 euro

yeedi vac hybrid

Se il vostro budget è leggermente più corposo potete optare per yeedi vac hybrid, un modello dotato di una maggiore potenza di aspirazione, ottima autonomia, mappatura avanzata e compatibilità con Amazon Alexa, oltre ovviamente alla companion app sviluppata da yeedi.

Dispone di un sensore in grado di riconoscere i tappeti, per aumentare automaticamente la potenza di aspirazione e garantire la massima pulizia e consente di scegliere le stanze da pulire, o le zone della casa, così da avere un controllo più avanzato sulle operazioni. Potete scoprire ulteriori dettagli nella nostra recensione, a seguire il link per l’acquisto a 219,99 euro invece di 299,99 selezionando il coupon nella pagina.

Acquista yeedi k700 su Amazon a 219,99 euro

yeedi vac station

Se quello ce state cercando è un aiuto ancora più completo, che vi permetta di impostare le pulizie e dimenticarvi del robot per qualche settimana, allora la soluzione ideale si chiama yeedi vac station. É composta da un robot con navigazione visuale, un tratto distintivo che accomuna tutti i prodotti del brand (con la sola eccezione del modello base) e da una base per lo svuotamento del raccogli polvere.

Una volta terminata la pulizia, che può essere programmata tramite la companion app o avviata con i comandi vocali, il robot tornerà alla base di ricarica dove il serbatoio verrà svuotato grazie all’aspiratore presente nella base. Lo sporco viene convogliato in un sacchetto che potete svuotare regolarmente ogni 1-2 mesi, a seconda della frequenza di utilizzo.

Potete acquistare yeedi va station su Amazon a 419,99 euro invece di 499,99 euro utilizzando il coupon presente nella pagina.

Acquista yeedi vac station a 419,99 euro

yeedi mop station

Chiudiamo questa rassegna con il pezzo forte della produzione yeedi. Parliamo di yeedi mop station, che alla classica aspirazione abbina una pulizia profonda grazie al doppio mocio rotante. Dispone di una base in cui sono presenti due serbatoi, uno per lìacqua pulita e uno per quella sporca.

A intervalli regolari il robot torna alla base per risciacquare i due moci con acqua pulita, con là acqua sporca che viene aspirata a convogliata nell’apposito serbatoio. Per il resto il robot aspira normalmente lo sporco e si muove per la casa, controllato tramite Alexa o la companion app, grazie al sistema visuale. Per maggiori dettagli i rimandiamo alla nostra recensione. A seguire invece il link per acquistare yeedi mop station su Amazon a 549,99 euro, applicando il coupon da 50 euro presente nella pagina e inserendo il codice 83492YJX prima di procedere al pagamento per ottenere un ulteriore sconto di 50 euro.

Acquista yeedi mop station su Amazon a 549,90 euro

Informazione Pubblicitaria