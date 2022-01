Tra le offerte Amazon di oggi ne segnaliamo una dedicata a ECOVACS DEEBOT N8+, il robot aspirapolvere 2 in 1 di ECOVAC Robotics che punta a diventare lo strumento giusto per le pulizie domestiche di tutti i giorni. Grazie all’offerta in corso su Amazon, è possibile acquistare il nuovo robot aspirapolvere con uno sconto di oltre 90 euro rispetto al prezzo di listino. A disposizione degli utenti c’è anche il bundle con Amazon Echo per gestire il robot di ECOVACS tramite Alexa. Vediamo i dettagli completi:

ECOVACS DEEBOT N8+ le offerte Amazon di oggi

La nuova offerta, disponibile ora su Amazon, consente di acquistare il robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT N8+ ad un prezzo scontato di 509 euro con un risparmio di oltre 90 euro rispetto al prezzo di listino di 599,98 euro. Il robot di ECOVACS supporta le funzioni Aspira e Leva ed è dotato di una stazione di svotamento automatico. Da segnalare il supporto alla funzione TrueMapping che, combinando tecnologia laser e sensori dTOF, permette di rilevare gli ambienti di casa in modo molto più accurato rispetto alle normali mappature.

ECOVACS DEEBOT N8+ è in grado anche di rilevare oggi fino a 2 mm, evitando ostacoli ed effettuando pulizie sempre più accurate. A disposizione dell’utente ci sono quattro livelli di pulizia per adattare il funzionamento del boto alle proprie esigenze. C’è poi la possibilità di controllo da remoto tramite app a cui si affianca il controllo tramite Alexa. Per questa seconda opportunità, segnaliamo anche il bundle con Amazon Echo che consente di acquistare il nuovo ECOVACS DEEBOT N8+ in abbinamento allo speaker intelligente di Amazon ad un prezzo complessivo di 548,99 euro.

Il nuovo ECOVACS DEEBOT N8+ è spedito direttamente da Amazon dove ha riscosso un grande successo tra gli utenti. Attualmente, infatti, ci sono centinaia di recensioni positive per il robot aspirapolvere che ha ottenuto il 73% delle recensioni a cinque stelle e il 16% di recensioni a quattro stelle. Per sfruttare l’offerta a tempo limitato disponibile su Amazon per il robot di ECOVACS è possibile sfruttare il link qui di sotto:

Acquista ECOVACS DEEBOT N8+ in offerta su Amazon

Potrebbe interessarti anche: Migliori aspirapolvere robot: ecco i nostri consigli