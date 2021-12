Oggi è la Vigilia di Natale e su Disney+ si inizia a festeggiare con il lancio di Encanto, l’ultimo film d’animazione lanciato solo un mese fa nei cinema italiani. Si tratta di un vero e proprio regalo natalizio da parte del servizio di streaming.

Encanto è disponibile in streaming su Disney+

Encanto è disponibile alla visione a partire da oggi, 24 dicembre 2021, per tutti gli abbonati Disney+: niente costi aggiuntivi e accesso VIP per gustarsi il film diretto da Byron Howard, Jared Bush e Charise Castro Smith, 60° classico Disney. La durata è di circa 100 minuti.

Di cosa parla Encanto? Racconta la storia di una straordinaria famiglia, i Madrigal, che vive tra le montagne della Colombia in una casa magica e in un luogo meraviglioso chiamato proprio Encanto. Il luogo ha donato a tutti i bambini della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire, ma non a Mirabel. Quando la magia del luogo è in pericolo, la bambina può però essere l’unica speranza per la sua straordinaria famiglia.

Encanto è disponibile su Disney+ e per vederlo è necessario essere abbonati. Chi non lo è può rimediare attraverso un abbonamento mensile, dal costo di 8,99 euro, oppure optando per quello annuale da 89,99 euro che permette di risparmiare il costo di circa due mesi di visione.

Abbonati a Disney+

Potrebbe interessarti: Disney+ novità gennaio 2022: film, serie TV e originals