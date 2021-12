Lavazza permette di vincere numerosi premi pensati per i tifosi della Juventus con il concorso Sunday Cup. In palio maglie ufficiali della squadra e biglietti per lo stadio. Ecco come partecipare.

Gioca e vinci la Juventus con il concorso Lavazza Sunday Cup

Partecipare al concorso Lavazza Sunday Cup è semplice: basta accedere al sito indicato in fondo utilizzando le credenziali dell’account Lavazza e partecipare alle sfide per guadagnare punti. Scaricando l’app Piacere Lavazza, disponibile sul Google Play Store (per Android) e su App Store (per iOS), è anche possibile ottenere punti aggiuntivi.

Entrando nella top 20 della classifica finale è possibile vincere una maglia ufficiale della Juventus (Maglia Gara Home 2021/22), ma con l’estrazione finale sono in palio due coppie di biglietti in Tribuna Sponsor per la partita Juventus – Inter, in programma nel turno del 3 aprile 2022 all’Allianz Stadium di Torino.

Per maggiori informazioni sul concorso Lavazza Sunday Cup e per partecipare è possibile seguire il link qui in basso, dove è disponibile il regolamento completo. Per scaricare l’app Lavazza sullo smartphone basta recarsi qui (per Android) o qui (per iOS).

Partecipa al concorso Lavazza Sunday Cup e vinci la Juventus

Leggi anche: Dove comprare gli iPhone al minimo storico: le offerte migliori di dicembre