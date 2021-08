Prezzo bomba per queste cuffie true wireless in offerta su TomTop

Cercate un nuovo paio di cuffie true wireless e avete un budget molto ridotto? Oggi su TomTop, il noto store online cinese, potete acquistare le cuffie Y30 a un prezzo davvero competitivo, ben inferiore ai 10 euro, IVA e dazi doganali inclusi.

Le cuffie Y30 in offerta bomba

Le cuffie true wireless, quelle in cui i due auricolari sono privi di collegamento fisico tra di loro, sono sempre più ricercate per la loro semplicità d’uso e per la libertà di movimento che lasciano all’utente. Il modello Y30 che vi segnaliamo oggi è dotato di connettività Bluetooth 5.0, per garantire una migliore stabilità della connessione con lo smartphone e consumi ridotti.

Grazie alla batteria da 70 mAh presente in ciascun auricolare è possibile ascoltare musica per circa 3 ore, dato su cui incide il volume di ascolto e la custodia include una batteria da 500 mAh che permette di ricaricare gli auricolari per almeno 3 volte, portando così l’autonomia complessiva a oltre 12 ore.

Entrambi gli auricolari dispongono di controlli touch che permettono di regolare il volume, avviare la riproduzione, passare al brano successivo e rispondere o rifiutare le telefonate in arrivo, il tutto senza dover utilizzare il proprio smartphone. Le Y30 sono certificate per resistere al sudore e agli schizzi d’acqua, per cui potrete utilizzarle senza timore anche per lo sport, grazie anche al peso ridotto ad appena 3,5 grammi.

Potete scegliere tra la versione bianca e quella nera, per adattarle al meglio al vostro stile o per soddisfare i gusti personali. A seguire trovate il link per l’acquisto delle cuffie true wireless Y30, disponibili su TomTop a 7,64 euro, prezzo che include sia l’IVA che gli eventuali dazi doganali all’arrivo della merce (spedita dalla Cina) nel nostro Paese.

Acquista le cuffie Y30 a 7,64 euro

Informazione Pubblicitaria