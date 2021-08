Tutte le Fire TV Stick in offerta su Amazon, perfette da portare in vacanza

Uno dei gadget più interessanti nel mondo dell’intrattenimento sono sicuramente le Amazon Fire TV Stick, dei piccoli dispositivi HDMI che una volta collegati alla relativa porta sul televisore permettono di accedere a tutti i servizi di video in streaming come Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, RaiPlay e non solo. Questo permette ad esempio di trasformare in Smart eventuali TV che sono sprovviste di questa funzionalità ma non solo.

Si tratta infatti di un gadget perfetto per l’estate in quanto essendo decisamente trasportabile ci evita di dover fare il login ai nostri account su televisori non di nostra proprietà. È sufficiente collegare infatti la Amazon Fire TV Stick via HDMI, collegarla ad internet e il gioco è fatto, non dovrete fare così login ulteriori né condividere password ad esempio per continuare la vostra nuova serie TV preferita su Netflix.

Se già normalmente si tratta di prodotti dal costo praticamente irrisorio rispetto a quello che offrono, tenetevi forte: le offerte di oggi prevedono praticamente tutti questi dispositivi ai prezzi più bassi mai registrati.

Offerte Amazon Fire TV di agosto 2021

Senza ulteriori indugi, vediamo subito quali modelli Amazon ha deciso di scontare e a quali prezzi li propone oggi:

Se volete approfondire vi lasciamo il nostro ultimo video al riguardo con anche una sorta di comparativa tra le varie Stick.

Inoltre, potete vedere pro e contro rispetto ad altri prodotti alternativi nel nostro confronto tra Fire TV Stick, la vecchia Google Chromecast e la Xiaomi Mi TV Stick.