Super prezzo per la e-bike BEZIOR X500 Pro, con 100 Km di autonomia e doppia sospensione

Le tanto agognate vacanze estive sono ormai alle porte, almeno per chi le prenderà nel mese di agosto e, con la pandemia che continua a condizionare le nostre vite molti puntano ad attività all’aperto, magari al fresco in montagna. Se lockdown e chiusure hanno messo a dura prova la vostra forma fisica, e le energie sono agli sgoccioli, non c’è niente di meglio di una e-bike, magari attrezzata per il fuori strada, per divertirsi senza stancarsi troppo.

Bezior X500Pro è la risposta

In questi giorni lo store online TomTop ha una interessante promozione sulla mountain e0bike BEZIOR X500 Pro, dotata di ruote da 26 pollici, doppio sistema ammortizzante e un motore da 500 watt, in grado di portarvi in cima alle salite più impegnative senza che dobbiate sforzarvi particolarmente.

In modalità completamente elettrica può raggiungere i 2=30 Km/h e superare pendenze di 30 gradi, davvero niente male. In queste condizioni, grazie alla batteria da 10,4 Ah, la Bezior X500 Pro può raggiungere 45 Km di autonomia, che possono salire fino a 100 se decidete di utilizzare solamente la funzione di pedalata assistita, anche per salvare un po’ la faccia con gli amici.

Si tratta di una bici decisamente robusta ma leggera, grazie all’utilizzo di una lega di alluminio, in grado di reggere un peso considerevole (fino a 200 Kg secondo il produttore). Non manca ovviamente la possibilità di piegarla, per rendere più agevole il trasporto in macchina o sui mezzi pubblici, anche perché il peso non è particolarmente esagerato, attestandosi sui 23 Kg.

Il produttore ha pensato anche alla sicurezza, dotando questa bici di freni a disco su entrambe le ruote, per garantire spazi di frenata ridotti e un’ottima reattività. Completano la dotazione una trasmissione Shimano a sette velocità, con una sola corona e sette pignoni, un display LCD che mostra numerose informazioni utili e il carica batterie, pronto a fare il pieno di energia in circa 5-6 ore.

Potete acquistare Bezior X500 Pro su TomTop al prezzo speciale di 896,98 euro, senza dover inserire alcun codice sconto. La spedizione avverrà dal magazzino tedesco, senza spese aggiuntive e in 3-5 giorni lavorativi, in tempo dunque per le vacanze di agosto.

Informazione Pubblicitaria