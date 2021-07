Stufi degli smartwatch? Ecco un cronografo dal sapore classico e dal design molto appariscente

Fra i tanti prodotti che la tecnologia ci ha portato in questi ultimi anni, gli smartwatch sono tra quelli che hanno ricevuto una tiepida accoglienza, spesso a causa di prezzi elevati e di un’autonomia a dir poco rivedibile. Sevi siete “convertiti” agli smartwatch ma non vi dispiacciono i classici orologi meccanici, oggi TomTop ha un’offerta che potrebbe fare al caso vostro.

CURREN 8329, un orologio meccanico molto particolare

Il noto negozio online cinese propone il modello CURREN 8329, una soluzione che piacerà a chi cerca un orologio appariscente ma dal look allo stesso tempo tradizionale e curato. Il movimento al quarzo preciso vi consente di avere sempre l’ora esatta, grazie alle tre lancette e ai tre mini quadranti che mostrano in maniera continua ore, minuti e secondi, per una chiarezza senza eguali.

Le indicazioni sul quadrante sono molto chiare, grazie a una serie di inserti di colore chiaro rispetto al fondo, nero con scritte bianche. Nonostante sia sprovvisto di qualsivoglia funzione intelligente, il CURREN 8329 è immancabile al polso di chi vuole avere sempre l’ora ben visibile, senza dover toccare il quadrante o ricordarsi di ricaricare la batteria.

Disponibile in cinque diverse colorazioni, è impossibile non trovare la perfetta combinazione per il proprio stile e le proprie necessità, con il cinturino in pelle che da un tocco di classe in più. L’orologio è anche resistente all’acqua fino a 3 atmosfere, anche se il produttore sconsiglia di utilizzarlo per nuotare o sotto la doccia. Evitate anche di premere i pulsanti mentre l’orologio è sott’acqua, per evitare eventuali problemi.

La certificazione permette di utilizzarlo senza problemi tutto il giorno, sotto la pioggia o mentre vi lavate le mani, senza temere di danneggiarlo in alcun modo. Al polso si farà sentire con i suoi 86 grammi, ma è il prezzo da pagare per un orologio d’altri tempo, con soluzioni cromatiche azzeccate e molto particolari.

A seguire il link per l’acquisto, utilizzando il codice TTCENQ lo pagherete appena 20,29 euro, un prezzo davvero niente male.

Informazione Pubblicitaria