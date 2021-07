Ecco come ottenere un buono Amazon da 120 euro con ING

Se siete alla ricerca di una offerta per aprire un nuovo conto corrente, in queste ore ING svela una interessante promozione che vi permetterà di ottenere un buono Amazon da 120 euro.

Buono Amazon da 120 euro con ING

La promozione, valida esclusivamente per i nuovi clienti ING, si lega all’apertura di un Conto Corrente Arancio e sfruttare alcune caratteristiche piuttosto allettanti come, ad esempio, i prelievi in contante in Italia e in Europa senza commissioni, effettuare bonifici SEPA fino a 50.000 euro online oppure al telefono e utilizzare 1 modulo assegni l’anno.

Entrando in dettaglio, tutti i clienti che apriranno il Conto Corrente Arancio entro il 26 luglio e attiveranno il conto entro il 31 agosto con un primo accredito di qualsiasi importo, potranno sfruttare un buono Amazon del valore di 120 euro accreditando lo stipendio/pensione con causale ABI 27 o ABI 27P entro il 30 settembre.





I clienti interessati alla promozione ING potranno scegliere tra varie tipologie di Conto Corrente Arancio “con Modulo Zero Vincoli” o “senza Modulo Zero Vincoli” per gestire in maniera personalizzata i costi legati al canone mensile, il prelievo del contante in Italia e in Europa e molto altro.

Ottieni il bonus Amazon con ING

