Windows 11 sarà disponibile per tutti e intanto ecco gli sfondi da scaricare

Torniamo a occuparci di Windows 11, attesa prossima versione del sistema operativo desktop di Microsoft, che nelle scorse ore è stata protagonista di un’anticipazione che ha stuzzicato (e non poco) la curiosità di appassionati e addetti ai lavori.

Microsoft non vuole lasciare indietro nessuno

E tra i dettagli emersi sul nuovo sistema operativo di Microsoft ce n’è anche uno che probabilmente farà felici gli utenti Windows 7 e Windows 8.1: pare, infatti, che anche per chi possiede un dispositivo basato su tali versioni dell’OS sarà possibile effettuare gratuitamente l’upgrade a Windows 11.

Almeno ciò è quanto suggeriscono i seguenti screenshot con le chiavi di configurazione di Windows 11 pensate per supportare Windows 7 e Windows 8.1. (per i computer basati su Windows 8, invece, pare che sarà necessario prima effettuare l’aggiornamento alla versione 8.1, proprio come avviene con Windows 10).

Questa notizia probabilmente non stupirà più di tanto gli utenti più attenti, in quanto sembra che Windows 11 possa essere considerato come una sorta di versione rinnovata graficamente di Windows 10, ossia più un nuovo nome per il prossimo aggiornamento che un vero e proprio upgrade di sistema.

Un assaggio di Windows 11 con i suoi sfondi

In attesa del lancio di Windows 11, in programma per la prossima settimana, è possibile iniziare ad “assaggiare” la nuova versione del sistema operativo di Microsoft scaricando i suoi sfondi ufficiali, da utilizzare poi per personalizzare qualunque proprio dispositivo.

Potete scaricare gli sfondi di Windows 11 seguendo questo link.

Il team di Microsoft annuncerà la nuova versione del suo sistema operativo desktop il 24 giugno alle ore 17:00 ma siamo certi che fino a quel giorno le indiscrezioni non mancheranno.

Ricordiamo che Amazon Prime Day si avvicina e potete aggiungere ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day per i notebook, in modo da essere pronti il 21 e il 22 giugno.

Potrebbe interessarti anche: le migliori configurazioni PC per fascia di prezzo