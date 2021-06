Orgoglio tutto italiano, manca ormai pochissimo al debutto del film d’animazione Luca

Lo splendido scenario delle Cinque Terre come ambientazione, la direzione dell’artista genovese Enrco Casarosa, la voce di Edoardo Bennato per la canzone “Il gatto e la volpe”: ecco perché in Italia non vediamo l’ora che esca Luca, il nuovo lungometraggio prodotto dalla Pixar e diretto dallo stesso storyboarder di Coco, Up, Ratatouille e Cars, oltre che candidato all’Oscar per il cortometraggio La Luna.

“Una lettera d’amore alla Liguria, con i suoi colori, il cibo e l’architettura”, questa la definizione di Daniela Strijleva, production designer del film, che si preannuncia come l’ennesimo capolavoro della Disney. Quando mancano solo pochi giorni alla sua uscita in Italia e nel resto del mondo, il film d’animazione Luca presenta tutte le carte in regola per andare a impreziosire l’infinito catalogo del colosso americano.

Ambientata in un borgo immaginario delle Cinque Terre tra la fine degli anni Cinquanta e inizio anni Sessanta, la storia racconta l’amicizia tra Luca e Alberto, due giovani a cui piace finire sempre nei guai, un po’ come il gatto e la volpe decantati da Edoardo Bennato. Luca, 24esimo film firmato Pixar Animation Studios, uscirà in Italia il prossimo 18 giugno.

Dove vedere Luca gratis

La visione del film animato Luca sarà disponibile su Disney+, gratis per gli abbonati. Una volta caricata sulla piattaforma streaming, la pellicola si troverà nel catalogo Pixar, uno dei sei brand inclusi all’interno di Disney+, accanto a Disney, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star.

Ecco la procedura da seguire per guardare Luca gratis su Disney+ da smartphone:

Scarica l’app Disney+ Accedi con le credenziali memorizzate nella fase di registrazione Tocca la lente d’ingrandimento in basso a sinistra e digita il nome del film Scegli il riquadro con la locandina del lungometraggio Luca e avvia la riproduzione del video

Vuoi guardare gratis Luca? Abbonati allora oggi stesso a Disney+, anche da app, e accedi all’infinito catalogo Disney