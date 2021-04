Amazon apre i pre-ordini per la variante viola di iPhone 12 e iPhone 12 mini

Durante l’evento Spring Loaded di Apple del 20 aprile, il colosso di Cupertino ha presentato un gran numero di prodotti. Infatti, oltre AirTag, iPad Pro con chip M1 e iMac con il nuovo design e il chip Apple, l’azienda aveva anche presentato la nuova colorazione viola per iPhone 12 e iPhone 12 mini.

Disponibili in pre-ordine da subito

Quest’oggi, preciso come un orologio svizzero, Amazon ha attivato la pagina per pre-ordinare iPhone 12 e iPhone 12 mini nella colorazione viola nei tagli da 64 GB, 128 GB e 256 GB, con lo stesso listino prezzi previsto dallo store ufficiale Apple. Scegliere di acquistare iPhone 12 viola dal re degli eCommerce piuttosto che dallo store ufficiale, può essere piuttosto allettante per chi vuole sfruttare i servizi Amazon come ad esempio le spedizioni gratis oppure il pagamento a rate.

Da questo punto di vista, infatti, Amazon permette a tutti gli abbonati Amazon Prime di acquistare la nuova colorazione dello smartphone di fascia alta di Apple in cinque rate mensili, senza interessi e senza compilare moduli. In questo modo, scegliendo il pagamento rateale, sarà possibile acquistare iPhone 12 ai seguenti prezzi:

64 GB a 939 euro oppure in 5 rate da 187,80 euro;

oppure in 5 rate da 187,80 euro; 128 GB a 989 euro oppure in 5 rate da 197,80 euro;

oppure in 5 rate da 197,80 euro; 256 GB a 1109 euro oppure in 5 rate da 221,80 euro.

Indipendentemente dalla modalità di pagamento selezionata, iPhone 12 viola verrà spedito all’indirizzo di destinazione a partire da venerdì 30 aprile.

Acquista iPhone 12 viola | iPhone 12 mini viola

