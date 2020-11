Google, il 16 novembre, svelerà una bella sorpresa per gli utenti Stadia

Google Stadia è il servizio di gaming sul cloud del colosso di Mountain View che permette agli utenti di giocare ad una lunga lista di giochi, costantemente aggiornata mese dopo mese, semplicemente tramite una connessione ad Internet e senza bisogno di possedere una console vera e propria.

Google Stadia Premiere Edition gratis

In queste ore, come abbiamo modo di scoprire tramite un utente Reddit che ha condiviso una parte di conversazione con il supporto ufficiale di Google, scopriamo che il prossimo 16 novembre ci sarà una bella sorpresa per chi è interessato a ciò che offre Google Stadia Premiere Edition.

Secondo quando dichiarato dall’utente mnkys, nella conversazione con il supporto Google gli è stato comunicato che agli utenti muniti di un abbonamento a YouTube Premium sottoscritto prima del 6 novembre, verrà offerto Google Stadia Premiere Edition.

Per chi non lo sapesse, Google Stadia Premiere Edition offre:

il controller Stadia Clear White;

1 alimentatore per controller Stadia;

1 Google Chromecast Ultra – vi consigliamo di leggere questa piccola guida su come raffreddare il dongle in caso di gaming prolungato;

1 alimentato per Google Chromecast Ultra con porta Ethernet.

Google Stadia Premiere Edition ha un costo pari a 99,99 euro e da quanto apprendiamo dalla comunicazione, l’offerta sarà estesa non solo all’Italia ma anche al Canada, Germania, Spagna e Francia.