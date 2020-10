C'è un'offerta su Amazon per avere due lampadine smart a 12,99 euro

Le lampadine intelligenti sono probabilmente il passo più semplice per iniziare a creare una casa intelligente, da controllare tramite assistenti digitali o smart display. A differenza delle vecchie lampadine a incandescenza, che avevano un costo decisamente contenuto, le lampadine intelligenti usano una tecnologia a LED più costosa.

Oggi però vogliamo segnalarvi un’offerta particolarmente interessante, visto che con meno di 13 euro potete portarvi a casa una coppia di lampadine Nooie, controllabili attraverso i principali assistenti digitali. Si tratta di lampadine a LED bianchi, con temperatura regolabile tra 2800K e 6000K, e luminosità variabile.

Potete utilizzarla in camera da letto per leggere, riducendo al minimo la luminosità, ma anche in cucina, nella cameretta dei bambini o nel corridoio, il tutto con intensità e luminosità variabile.

Le lampadine dispongono di un attacco E27, compatibile quindi con la maggior parte di lampadari e applique disponibili in Italia. Raggiungono una luminosità massima di 800 lumen e hanno una potenza di 10 watt, che ridurrà significativamente i consumi in bolletta.

Grazie alla connettività WiFi non è necessario disporre di alcun hub, sarà sufficiente utilizzare la companion app per collegarlo alla rete WiFi di casa. Una volta completata la configurazione potrete accendere e spegnere la luce, regolare la temperatura e l’intensità luminosa anche con i comandi vocali.

Le lampadine Nooie sono infatti compatibili con Amazon Alexa e Google Assistant e possono essere controllate tramite lo smartphone, uno speaker intelligente o uno smart display. Con un utilizzo medio di 3 ore al giorno è garantita una vita utile di 20 anni, con un risparmio che arriverà al 90% rispetto alle vecchie lampadine a incandescenza.