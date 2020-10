Videogiochi e console in super offerta per l'Amazon Prime Day

L’Amazon Prime Day 2020 è finalmente arrivato e ha portato con sé tantissime occasioni in ambito tech e non solo. Nella valanga di sconti potevano secondo voi mancare le offerte sui videogiochi e le console? Andiamo a scoprire le proposte più interessanti.

Console e videogiochi in offerta con l’Amazon Prime Day 2020

L’Amazon Prime Day 2020 non mette ancora a disposizione promozioni su PlayStation 5 e Xbox Series X, ovviamente, ma possiamo comunque trovare tante offerte interessanti sulle console di questa generazione e sui videogiochi, tutti bene o male già pronti per la compatibilità con la next gen.

Con un Black Friday un po’ in dubbio a causa del COVID-19, potrebbe non valere la pena attendere eventuali promozioni del prossimo novembre. Vi ricordiamo che se siete alla ricerca di altre tipologie di offerte o di altri sconti sui videogiochi avete a disposizione il nostro live dedicato, il canale Telegram e tutti i nostri speciali linkati qui di seguito.

Offerte per categoria