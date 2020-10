Questa lampadina smart costa solo 5 euro e si controlla tramite WiFi

Siamo ormai nel vivo di Amazon Prime Day 2020, l’evento che oggi e domani offrirà decine di migliaia di prodotti a prezzi scontatissimi a tutti gli iscritti al servizio Amazon Prime. In queste ore vi stiamo segnalando sui nostri siti le offerte più interessanti, ma per questo prodotto abbiamo voluto spendere qualche parola in più.

Parliamo della lampadina intelligente LIFX, con attacco E27 compatibile dunque con i sistemi di illuminazione italiani. A differenza della gran parte delle lampadine intelligenti, non richiede un hub per essere controllata, visto che può essere collegata alla rete WiFi di casa.

Niente Zigbee o Bluetooth, quindi, che richiederebbero l’acquisto di appositi controller, ma un più comune WiFi che offre il vantaggio di poter controllare la lampadina anche quando non siete in casa. Oltre a essere facile da installare e semplice da configurare, tramite la companion app, la lampadina LIFX offre un’ottima luminosità (600 lumen/50W), con una luce calda (2700K), crea un fascio con un angolo di 250 gradi e offre oltre 25.000 ore di durata, davvero un ottimo risultato.

Ed è compatibile con tutti i principali sistemi di controllo della domotica e gli assistenti digitali, come Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, IFTTT, Samsung SmartThings e numerosi altri. Potrete quindi accenderla e spegnerla anche con la voce. L’app vi permette inoltre di creare scenari per ogni occasione, che potete richiamare ancora una volta con la voce.

Il tutto a soli 5 euro, grazie all’offerta dell’Amazon Prime Day, con un risparmio del 69% rispetto al prezzo di listino. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per rendere più semplice la gestione della vostra casa.

Offerte per categoria