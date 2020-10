Tre robot aspirapolvere ECOVACS in offerta per l'Amazon Prime Day

Se avete atteso l’inizio del Prime Day di Amazon per acquistare nuovi robot aspirapolvere, sappiate che quest’oggi avrete l’opportunità di fare vostri alcuni fra i migliori robot aspirapolvere sul mercato. Infatti, da oggi e fino a tutto domani, 14 ottobre 2020, avrete l’occasione di acquistare tre robot aspirapolvere ECOVACS a prezzi decisamente contenuti, arrivando anche a risparmiare fino al 30% sul prezzo di listino.

Tre offerte da non lasciarsi scappare

Entrando nello specifico, si tratta dei modelli ECOVACS Deebot 605, ECOVACS OZMO 905 ed ECOVACS OZMO 920. I dispositivi, tutti completamente compatibili con Amazon Alexa e pertanto perfettamente controllabili tramite l’assistente vocale di Amazon, offrono alcune caratteristiche decisamente utili e peculiari.

Il modello ECOVACS Deebot 605 è perfetto per gli utenti alla ricerca di un robot aspirapolvere con funzione 2 in 1, per aspirare e lavare i pavimenti in un’unica soluzione. Il robot ECOVACS OZMO 905 si destreggia in casa in completa autonomia grazie alla tecnologia Navi 3.0, mentre il modello OZMO 920 dispone di spazzole corte e lunghe pensate per rimuovere lo sporco più ostinato anche nelle insenature profonde.

I robot sono disponibili in offerta a questi link di Amazon:

ECOVACS Deebot 605, in offerta fino a domani a 159,98 euro invece di 229,98 euro con uno sconto pari al 30%;

ECOVACS OZMO 905, in offerta fino a domani a 271,20 euro invece di 349,98 euro con uno sconto pari al 22%;

ECOVACS OZMO 920, in offerta fino a domani a 339,98 euro invece di 449,98 euro con uno sconto pari al 24%.

