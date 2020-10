L’Amazon Prime Day è arrivato! Ecco le migliori offerte tech di oggi, 13 ottobre

Con oggi si apre finalmente l’Amazon Prime Day 2020, che quest’anno, complice l’emergenza sanitaria, arriva in autunno invece che durante il consueto appuntamento estivo. L’iniziativa speciale è dedicata a tutti i clienti con abbonamento Prime attivo e propone tantissime offerte sui prodotti di elettronica e non solo: le promozioni partono oggi, 13 ottobre 2020, e continueranno fino alla mezzanotte di domani, 14 ottobre.

Come ormai dovreste sapere se avete a che fare con Amazon e ci seguite, le offerte si dividono sostanzialmente in due categorie: quelle valide per 48 ore, ossia per l’intera durata del Prime Day, e quelle disponibili solo in un giorno specifico (13 o 14 ottobre); a queste si potranno poi aggiungere alcune interessanti offerte lampo e offerte WOW, che vi segnaleremo man mano con l’aiuto del nostro canale Telegram Prezzi.tech e del live blog.

Migliori offerte tech Amazon Prime Day 2020, 13 e 14 ottobre 2020

Le offerte pensate da Amazon per il suo Prime Day 2020 sono ovviamente tantissime, e per non farvi travolgere abbiamo deciso di fare una bella selezione dei migliori sconti delle varie categorie. Andiamo a scoprire insieme le proposte più interessanti disponibili oggi e domani che riguardano i prodotti Apple, PC, TV, console, videogiochi e non solo.

Migliori offerte Apple Amazon

Migliori offerte TV Amazon

Migliori offerte PC e informatica Amazon

Migliori offerte console e videogiochi Amazon

Offerte wearable e altri sconti Amazon

Migliori offerte tech Amazon Prime Day 2020 solo per oggi (13 ottobre)

Queste dunque le migliori offerte su prodotti Apple, TV, PC, informatica, console e videogiochi dell’Amazon Prime Day 2020 valide oggi, 13 ottobre 2020. Continuate a seguirci perché l’iniziativa proseguirà anche nella giornata di domani, 14 ottobre 2020, con tante altre occasioni tech: avete a disposizione il nostro live blog, il canale Telegram già linkato più su e tanti altri sconti ai link qui sotto.

Offerte per categoria