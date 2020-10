Unieuro prova ad anticipare l’Amazon Prime Day 2020 e propone un nuovo volantino Sottocosto particolarmente ricco di offerte, valido da oggi, 9 ottobre, fino al 18 di questo stesso mese. Al suo interno troviamo tanti sconti su smartphone, tablet, PC, TV, wearable e non solo.

Le offerte del volantino Sottocosto Unieuro (9-18 ottobre 2020)

Le offerte Unieuro del nuovo volantino Sottocosto sono disponibili sia online (con ritiro gratuito in negozio o spedizione) sia nei punti vendita sparsi per l’Italia. In mezzo ai tanti sconti spicca Samsung Galaxy S20+ 5G 12-128 GB, che viene proposto a 699 euro: grazie all’iniziativa di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa in negozio dovreste riuscire a far scendere il prezzo di altri 100 euro, per un costo totale di 599.

Ecco le altre offerte più interessanti del volantino Unieuro:

Offerte smartphone Unieuro

Offerte TV Unieuro

Offerte informatica Unieuro

Altre offerte Unieuro

Queste dunque le principali offerte del volantino Unieuro disponibile sia online sia nei negozi. Se volete consultare quello completo potete seguire questo link oppure consultare il sito, e se non volete perdervi neanche uno degli sconti tech più interessanti vi consigliamo di seguire il nostro canale Telegram Prezzi.tech.