Il mercato delle cuffie negli ultimi mesi ha visto l’ingresso di nuovi protagonisti ed anche OnePlus ha in programma di ampliare la propria offerta con il lancio di un altro modello di cui fino a questo momento non si conosceva l’esistenza: stiamo parlando di OnePlus Bullets Wireless Z Bass Edition.

Stando a quanto si apprende, dovrebbe trattarsi di una versione speciale delle cuffie OnePlus Bullets Wireless Z, il cui lancio è in programma per mercoledì 14 ottobre insieme alle più chiacchierate ed attese cuffie true wireless del produttore cinese, ossia OnePlus Buds Z.

Le caratteristiche delle nuove cuffie di OnePlus

Differenti dovrebbero essere le principali feature delle due nuove cuffie del produttore cinese, almeno ciò è quanto ha svelato su Twitter Ishan Agarwal.

OnePlus Buds Z dovrebbero vantare tra i propri punti di forza la certificazione IP55 (resistenza ad acqua e polvere), driver da 10 mm (e non da 13,4 mm come ipotizzato in precedenza), il supporto alla tecnologia Dolby Atmos & Dirac Audio Tuner, una batteria capace di garantire fino a 20 ore di autonomia (5 ore con una singola ricarica ed ulteriori 15 ore grazie alla custodia), un peso di poco più di 4 grammi per ciascun auricolare, la connettività Bluetooth 5.0 e un doppio microfono.

Così come suggerito dal nome, le cuffie Bullets Wireless Z Bass Edition si focalizzano sui bassi e dovrebbero poter contare su driver da 9,2 mm, una batteria capace di garantire 17 ore di autonomia (grazie al supporto alla ricarica veloce, 10 minuti di carica dovrebbero essere in grado di garantire fino a 10 ore di riproduzione) e Bluetooth 5.0. Le altre feature dovrebbero essere in gran parte uguali a quelle della versione “originale”, lanciata dal produttore lo scorso aprile insieme alla serie OnePlus 8.

Per quanto riguarda il prezzo, infine, le cuffie Bullets Wireless Z Bass Edition dovrebbero essere piuttosto economiche, tanto che potrebbero esordire sul mercato a circa 50 euro. Staremo a vedere.

