L’uscita di Playstation 5 è alle porte e in vista della prossima generazione di giochi, è plausibile che Sony applichi dei cambiamenti al suo ecosistema videoludico.

Uno dei cambiamenti più attesi riguarda le versioni Web e mobile del Playstation Store. Secondo alcuni punti vendita come Push Square e Planete Vita, lo store digitale di Sony verrà aggiornato nel corso di questo mese di ottobre.

Il Playstation Store si prepara alla next-gen

Come parte di questo aggiornamento, i giochi per PS3 e PS Vita non saranno più disponibili nelle versioni per computer e smartphone del Playstation Store e saranno acquistabili unicamente tramite gli store di queste console.

Secondo quanto riferito, anche avatar e temi verranno rimossi, sebbene sarà ancora possibile accedere a tutti i contenuti acquistati finora.

Visto che l’uscita di PS5 è fissata per il 12 novembre negli Stati Uniti e per il 19 novembre nel resto del mondo, non sorprende che Sony scelga di rivedere il suo negozio online.

Finora non abbiamo visto come si presenta la nuova interfaccia utente per PS5, quindi potrebbe essere mostrata al pubblico quando Sony annuncerà ufficialmente eventuali modifiche al suo negozio ufficiale.

Sony ha recentemente fornito un video dello smontaggio di PS5 che mostra come è assemblata la console e alcune caratteristiche costruttive, come il sistema di raffreddamento.

