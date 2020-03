Il progresso tecnologico delle fotocamere ha portato a scatti e video di dimensioni sempre più pesanti con file più difficili da memorizzare su un supporto esterno come una scheda SD. Per far fronte al maggior carico di lavoro le schede SD si sono dovute evolvere di conseguenza. Sono nate schede SD per video in 4K, schede SD per reflex, fotocamere di medio livello ed anche le compatte.

Una moltiplicazione delle schede SD ha portato ad avere tantissima scelta per le proprie esigenze ma anche un grande dubbio su quale scheda SD comprare. Ad oggi bisogna far attenzione ai simboli delle classi SD, alla velocità ed alla capienza per scegliere tra le migliori schede SD.

Se notate delle differenze clamorose di prezzo anche a parità di GB tra due schede SD magari anche dello stesso brand il motivo è riconducibile ad un solo fattore, la velocità. A prescindere dalla dimensione di una scheda SD, per scegliere tra le migliori schede SD c’è bisogno di tener conto della velocità di scrittura e lettura dei dati sulla scheda SD riconducibile alle varie classi indicate dai produttori attraverso i simboli.

Il significato delle classi e simboli delle schede SD

Per mettere ordine tra velocità, classi e simboli delle schede SD è il caso di entrare velocemente nel merito della questione. La classe di una scheda SD indica la velocità di lettura e scrittura dei file. Le classi più economiche partono da Classe 2 e si chiudono con Classe 10 con la conseguente velocità di lettura dai 2 MB/s fino ai 10 MB/s. Ecco tutte le varie classi delle schede SD economiche:

Classe 2, velocità 2 MB/s, simbolo C2

Classe 4, velocità 4 MB/s, simbolo C4

Classe 6, velocità 6 MB/s, simbolo C6

Classe 10, velocità 10 MB/s, simbolo C10

Come già accennato in precedenza, vista l’enorme evoluzione delle fotocamere e delle videocamere in circolazione, le classi economiche (C2,C4, C6,C10) non riescono a tenere il passo di una scrittura dati che deve essere sempre più veloce. Per questo motivo sono arrivate sul mercato le schede SD di classe Ultra High Speed (UHS) con una maggior velocità interna di trasferimento file indicato dal valore Bus Speed. Ecco come vengono divise le memorie professioni:

Classe UHS-I 1, velocità 10 MB/s, Bus Speed 50-104 MB/s, simbolo I U1

Classe UHS-I 3, velocità 30 MB/s, Bus Speed 50-104 MB/s, simbolo I U3

Classe UHS-II 1, velocità 10 MB/s, Bus Speed 156-312 MB/s, simbolo II U1

Classe UHS-II 3, velocità 30 MB/s, Bus Speed 156-312 MB/s, simbolo II U3

In ambito video la questione delle classi e delle velocità delle migliori schede SD si articola ancora di più. Grazie alla introduzione della Video Speed Class è possibile scegliere le schede SD per video in 4k, in 8K oppure puntare a schede SD in grado di gestire risoluzioni più basse. Ecco le classi delle migliori schede SD per girare video:

Classe V6, registrazione video max HD

Classe V10, registrazione video max Full HD

Classe V30, registrazione video max 4K

Classe V60, registrazione video max 8K

Classe V90, registrazione video max 8K e video in 360°

Tra tutte queste velocità. simboli e divisioni è facile sentirsi confusi soprattutto considerando che c’è l’ultimissima divisione delle schede SD, quella per lo storage massimo in GB. Ecco come vengono divise le schede SD per dimensione massima di memoria a disposizione:

Schede SD: fino a 2 GB

Schede SDHC: da 4 GB a 32 GB (High Capacity)

Schede SDXC: da 64 GB a 2 TB (eXtended Capacity)

Potrebbe sembrare inutile sottolineare la divisione per GB ma è sempre consigliato valutare se la macchina fotografica o la videocamera è in grado di supportare una SDHC o una SDXC. Per fare un riassunto di tutti questi numeri è il caso di fare delle piccole precisazioni. Nel 2020 è molto, molto difficile che si possa comprare una scheda SD di classe inferiore alla C10 non in grado di gestire una registrazione video Full HD. La divisione di velocità e simboli delle classi SD è stata fatta per i veri esigenti, per chi cerca il massimo dell’informazione ma nella realtà dei fatti, è molto difficile trovarsi tra le mani una scheda SD di vecchia generazione. In ogni caso, noi non le consiglieremo mai perché la guida alle migliori schede SD non è una lista di tutte le schede presenti sul mercato ma una selezione accurata delle migliori. La selezione delle migliori schede SD è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molte di queste schede le utilizziamo nel nostro lavoro quotidiano in redazione per gli scatti delle nostre recensioni o per i nostri video su Youtube.

Migliori schede SD: quali comprare

Dopo aver visto ogni singolo dettaglio tecnico delle schede SD, vi assicuriamo che capire quale scheda SD comprare è molto più semplice. In questa selezione ci saranno anche delle MicroSD anche se sono state già analizzate in un nostro focus. Il motivo è semplice, sono un formato molto pratico in vista della possibilità di passare da MicroSD a SD tramite un semplice adattatore fornito in confezione. Ecco la selezione delle migliori schede SD del 2020:

Samsung Evo Plus

Tra le schede di memoria più diffuse ed economiche in circolazione. Le schede SD di Samsung sono in realtà delle MicroSD vendute con adattatore incluso nella confezione di vendita. Sono SDXC classe UHS-I 3 da 100 MB/s in grado di reggere una registrazione video in 4K negli smartphone. Se le volete utilizzare per videocamere, forse non sono il massimo, soprattutto in ambito professionale. Sono consigliate per il rapporto qualità-prezzo.

SanDisk Ultra

SanDisk è tra i brand produttori di memorie più affidabili in giro. Le schede SD non hanno il prezzo più basso del mercato ma sono tra le migliori in circolazione, hanno una grande reputazione tra gli appassionati di fotografia per la capacità di essere resistenti ad ogni tipo di difficoltà, anche nel tempo quando alcune memorie tendono a perdere di efficacia. Dati tecnici importanti, SDXC classe UHS-I 1 da 100 MB/s ad un prezzo onesto.

SanDisk Extreme

Ancora SanDisk ma questa volta con la sua linea di fascia alta chiamata Extreme. Il prezzo è più alto ma sono schede SDXC UHS-I 3 e classe video V30 quindi particolarmente adatte alla registrazione video in 4K a frame rate alti e senza perdita di prestazioni. Tra le altre cose sono testate per resistere ad ogni condizione di utilizzo grazie al trattamento impermeabile, alla resistenza agli urti e ai raggi X. La scheda include anche il software di recupero dati RecuePro Deluxe.

SanDisk Extreme Pro

Una classica scheda SDXC da fotocamera e videocamera, è la versione Pro della Extreme di SanDisk. Il prezzo è ancora più alto ma è sempre una UHS-I 3 e classe video V30 quindi particolarmente adatte non solo alla registrazione video in 4K a frame rate alti ma anche alle modalità di scatto in Burst mode. La scheda include anche il software di recupero dati RecuePro Deluxe ed è tra le più consigliate schede SD per fotocamere, compatte e reflex.

Lexar Professional 1000x

Tra le migliori schede SD del mercato pro, le Lexar Professional 1000x sono le più apprezzate in termini di rapporto qualità prezzo. La tecnologia è UHS-II 3 fino a 150 MB/s e sono ottime per tutti i fotografi amanti della qualità di un prodotto realmente professionale. Tra le altre cose sono adatte anche alla registrazione video in 4K grazie alla classe video V30 in grado di gestire il flusso di dati senza alcun problema. Vero, sono più care della media ma sono delle vere schede SD per chi non vuole rinunce.

Lexar Professional 2000x

La Lexar Professional 2000x è la scheda SD migliore, è il sogno di tutti i professionisti. Le prestazioni sono solidissime in qualsiasi contesto di utilizzo, è una SDXC UHS-II 3 con velocità fino a 300 MB/s in grado di reggere registrazione video in 8K, 4K ad alto bitrate ed anche video in 3D o a 360°. Viene anche fornita di un lettore USB 3.0 per trasferire velocemente i file. Costa tantissimo ma è per chi non cerca compromessi, per i veri professionisti che non possono vedere nemmeno un piccolo frame rallentato.

Migliori schede SD in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida alle schede SD, il motivo è uno. Questa è una selezione delle migliori schede SD che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato delle schede, in futuro potrebbe essere aggiunto la memoria che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarti a scegliere la scheda per le tue esigenze.