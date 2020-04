La libertà che regala l’utilizzo di una action cam è impareggiabile, sono lo strumento ideale per immortalare i ricordi senza pensieri o preoccupazioni. Ad onor del vero, una action cam è in grado di raccogliere il ricordo, il momento senza impedirci di viverlo. Questo è il grande valore aggiunto di una action cam, vivere i momenti e non pensare alla registrazione.

Scegliere tra le migliori action cam non è consigliato solo a chi vuole avere uno strumento per raccogliere ricordi ma anche per i content creators che non si accontentano di una qualità standard ma cercano il meglio sia dalla registrazione video e sia dallo scatto delle fotografie.

Migliori Action cam: quindi, quale scelgo?

Prima di ogni cosa è importante avere ben chiare le proprie esigenze in merito ad una action cam. Facendo un discorso molto generalista si potrebbe facilmente dire di avere bisogno di una action cam per le vacanze ed è un discorso condivisibile ma ci sono tantissime cose da tenere in considerazione. Potrebbe servire una action cam per l’auto oppure una action cam per la caccia? Potrebbero sembrare simili, in fondo si parla sempre di action cam, ma ci sono tanti piccoli tecnicismi che permettono di tarare al meglio la scelta per le proprie esigenze.

Per dirne una, è chiaro che una action cam per la moto ha bisogno di una costruzione ben più solida di una action cam per la bici. Esigenze ben diverse possono essere ricollegate anche per chi necessita di una action cam per il drone (se volete conoscere meglio il mondo dei droni cliccate qui). Per cercare di semplificare il discorso il consiglio è di puntare a action cam economiche se si hanno esigenze legate alle vacanze, video ricordi o per un tipo di utilizzo familiare. Per chi ha esigenze specifiche è importante tenere in considerazione questi fattori per la scelta della miglior action cam per le proprie esigenze.

5 fattori decisivi per la scelta della action cam

La qualità foto e video è importante, importantissima. Per qualità non si intende solo l’offerta tecnica del sensore, i megapixel e le risoluzioni disponibili ma la resa pratica vera e propria. Le action cam devono essere pronte a tutto, per le azioni particolarmente frenetiche è buona cosa avere a disposizione una registrazione video superiore ai 60 fps con picchi fino a 120 fps per poter gestire al meglio tutti gli effetti della post produzione. Nemmeno a dirlo ma è il caso di non scendere a compromessi per la risoluzione della registrazione video, almeno un Full HD per partire ed un 4K stabile per iniziare a fare sul serio. Attenzione alle ottiche montate, spesso e volentieri potrebbero offrire un bel po’ di distorsione se si punta a ultra wide particolarmente spinti. Altro piccolo fattore da tenere in considerazione se cercare il meglio sul mercato, è la gestione dei video in HDR che farà la differenza soprattutto nei controluce.

Il secondo fattore da valutare attentamente riguarda il design delle action cam. La forma di questi piccoli aggeggi è importante non solo in contesti quotidiani di trasporto magari mettendo la action cam in tasca pronta per l’uso ma diventa ancora più importante considerando le situazioni estreme che si troveranno ad affrontare. Montate su una bicicletta, su uno zaino, su un casco, la forma diventa una determinante importante. Da non sottovalutare nemmeno la resistenza nativa ad acqua e polvere, in caso contrario sarà necessario munirsi di una custodia impermeabile. Non solo forma, non solo impermeabilità ma il design include anche i controlli sulla camera. Altro elemento che si può rivelare vitale in contesti di utilizzo rapido, non sempre si può prendere lo smartphone, accedere all’applicazione, settare due parametri ed iniziare la registrazione. Alcune tra le migliori action cam hanno i controlli rapidi o anche display sulla scocca e sono una comodità non indifferente.

Terza determinante per la scelta della miglior action cam in commercio è la disponibilità di accessori e supporti. Sono elementi in grado di esaltare l’utilizzo di una action cam, permettono di agganciarla dovunque in maniera rapida e di ricreare inquadrature impensabili grazie alla portata delle lenti ultra wide angle. Alcune action cam vendono vendute in bundle con alcuni accessori ma per quelli più particolari c’è bisogno di comprarli a parte. Per questo motivo è importante valutare sul lungo periodo quanto la nuova action cam sarà supportata da accessori originali e non.

Quarto aspetto da valutare per bene riguarda la praticità delle connessioni offerte da una action cam. Ormai quasi tutte le action cam dispongono di connessione wifi, bluetooth e di un ingresso per le schede MicroSD (scopri anche le migliori schede SD). Alcune action cam possiedono anche il chip NFC per il pairing veloce in modo da poter controllare la cam da smartphone attraverso l’applicazione del brand. I produttori stanno inserendo sempre più funzioni di integrazione tra action cam e smartphone, in alcune soluzioni è possibile avviare uno streaming live direttamente dalla action cam alle piattaforme di streaming.

Ultimo aspetto, il prezzo. Chiaramente chi non ha voglia di scendere a compromessi può prendere senza alcun problema i modelli di action cam premium e si troverà molto bene. Chi invece vuole trovare la miglior action cam per rapporto qualità prezzo dovrà tenere in considerazione i fattori descritti poco su in base al prezzo. Per questo motivo sottolineiamo che la guida alle migliori action cam non è una lista di tutte le cam presenti sul mercato ma una selezione accurata delle migliori. La selezione delle action cam è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molte di queste action cam hanno accompagnato i nostri weekend e riempito il nostro tempo libero.

Migliori action cam economiche

Le migliori action cam entro i 50 euro possono sembrare tutte uguali, in realtà esistono dei modelli anche da meno di 30 euro. Non vi sconsigliamo di prendere una action cam da meno di 30 euro, è molto meglio spendere poco di più per ottenere una action cam quantomeno sufficiente. Ecco la migliori proposta per le action cam economiche.

Apeman Action Cam A77

La action cam più economica del mercato è anche quella più venduta su Amazon Italia, il motivo? Una scheda tecnica impressionante per il prezzo. Action cam da 20 Megapixel in grado di registrare video in 4K a 30 fps con controllo remoto da smartphone e dotata anche di un telecomando remoto incluso nel box. Grandangolo di ben 170° ma con distorsioni abbastanza evidenti ed una stabilizzazione EIS non proprio efficace sono tra i limiti della Apeman A77 che non brilla per qualità per il prezzo incredibilmente basso.

Migliori action cam sotto i 100 euro

Sotto i 100 Euro le action cam non si differenziano troppo tra di loro. Complessivamente fanno tutte le stesse cose ma le due selezionate in questa fascia hanno alcune funzioni interessanti che alzano non di poco il rapporto qualità-prezzo. Tra le migliori action cam sotto i 100 Euro ci si può già iniziare ad aspettare una qualità video più che discreta.

Campark X30

Una soluzione interessante questa Campark X30 che con il suoi 20 Megapixel (ultra wide da 170°) riesce a registrare video fino alla risoluzione 4K a 60 fps. Tra le funzioni particolari ci sono i time lapse, la stabilizzazione EIS e un display touchscreen da 2″. Nota di merito per la completezza del pacchetto offerto dal brand con due batterie ed un kit abbastanza fornito incluso nel prezzo decisamente basso di 89 Euro.

Nilox 4K Holiday

Buona soluzione da parte di Nilox che implementa un display orientabile, una vera e propria rarità per le action cam. Per tutto il resto è nella media, in linea con i suoi concorrenti in fascia di prezzo con 20 Megapixel che reggono una registrazione video in 4K con stabilizzazione EIS e possibilità di controllo remoto via applicazione. Costa 94 Euro e se avete bisogno di auto riprese precise, può essere una scelta saggia.

Migliori action cam sotto i 200 euro

Questa è la fascia di prezzo dove consigliamo di spendere se avete un budget limitato ma volete comunque una qualità video in grado di poter essere utilizzata per qualcosa di più rispetto al contesto familiare o al video delle vacanze. Qui ci sono action cam best buy in grado di poter soddisfare tutte le esigenze più comuni, alcune proposte iniziano a girare in 4K a 60 fps, altre invece hanno dei form factor particolari e sono tutte contraddistinte da un rapporto qualità-prezzo molto alto.

Xiaomi Yi 4K+

La Yi 4k è la action cam best buy più apprezzata di sempre. Se si guarda alle specifiche tecniche si riesce a intuire perché ma la vera differenza è la concretezza durante l’utilizzo di tutti i giorni che ha permesso a questa action cam di diventare tra le migliori per rapporto qualità-prezzo. Xiaomi Yi+ 4k ha tutto ciò che serve: 12 Megapixel, video 4K 60 fps, supporto streaming, EIS, supporto scatto RAW ed addirittura la porta USB-C. Non è recentissima, è difficile da trovare in circolazione ma resta un best buy action cam Xiaomi.

Sony HDR-AZ1V

Una action cam dalla forma particolare ma con tanta qualità da parte di Sony. Sensore CMOS Exmor R da 11,9 Megapixel con lente Carl Zeiss Tessar ultra wide da 170° in grado di registrare video fino al Full HD ma con una definizione ed una nitidezza fuori dalla media. Anche la stabilizzazione SteadyShot brilla particolarmente, non male la qualità del microfono integrato. La sua forma particolare potrebbe rivelarsi vincente in alcuni contesti di utilizzo.

GoPro Hero7 White

Vero ci sono action cam che costano di meno e che girano video in 4K mentre questa GoPro costa sensibilmente di più e registra fino al Full HD. Il Motivo? La qualità. Come consigliato in apertura, i numeri non sono tutto e la qualità di GoPro resta difficile da battere. La Hero7 White è piccola, robusta, impermeabile e ricca di funzionalità esclusive grazie all’app di GoPro. Lasciate perdere la scheda tecnica, GoPro è sinonimo di estrema qualità.

Migliori action cam sotto i 500 euro

Le migliori action cam 4K sono tutte qui, sotto i 500 euro non c’è da fare nessuna rinuncia. Ad onor del vero c’è solo da rimanere impressionati dalla qualità video di queste action cam, dalla loro stabilizzazione e dalle loro funzioni uniche in grado di regalare ai content creators tantissime possibilità per ampliare i loro progetti creativi. Certo, sono tutte action cam costose ma sono anche il meglio di ogni brand, è il massimo che il mercato offre al momento. Se stavate cercando le migliori action cam del 2020 sono queste:

Sony DSC-RX0

Design rugged per questa action cam di Sony che si distingue non solo per la resistenza ma anche per la presenza di un sensore molto grande da 1″ da 15.3 Megapixel con lente Zeiss Tessar T f4.0. Permette uno scatto continuo fino a 16 fps, registra video in 4K con una stabilizzazione molto elevata ed ha la funzione Super Slow Motion a 960 fps decisamente scenica. Per gli amanti della tecnica tutto questo è merito del processore Bionz X che migliora anche la ripresa in S-Log2 e la messa a fuoco con Peaking che permette di fare riprese di una precisione chirurgica. Nelle mani giuste questa action cam di Sony può fare tantissimo.

DJI Osmo Action Cam

Action cam molto particolare da parte di DJI che inserisce ben due display sulla sua Osmo in grado di essere la soluzione perfetta per le auto riprese. Ben 145° di grandangolo con una distorsione contenuta e una stabilizzazione EIS che può vantare degli algoritmi DJI. Il sensore da 12 Megapixel supporta video in 4K HDR, la qualità della ripresa sarà ottima in ogni condizione di luce o controluce. Il design non è assolutamente male, è stata costruita per resistere ad ogni tipo di condizione anche con il doppio display. Costa tanto ma la qualità offerta è altissima.

GoPro Hero8 Black

La action cam per eccellenza, il top di gamma di GoPro, la Hero8 Black è tra le migliori action cam del mercato. Sarebbe impossibile analizzare brevemente tutto ciò che può fare la Hero8 Black ma con il sensore da 12 Megapixel registra video in 4K HDR con HyperSmooth 2.0, Slo-Mo, TimeWarp e tanto altro. Nota di merito per la possibilità di utilizzare le modalità notturne per ottimizzare le riprese in condizioni di scarsa luminosità. Grazie all’app di GoPro sarà possibile gestire anche lo streaming in 1080p. Il design di Hero8 Black è stato rinforzato e semplificato allo stesso tempo. GoPro Hero8 Black è quella da prendere senza se e senza ma.

DJI Osmo Pocket

DJI ha pensato bene di montare una action cam su un gimbal, uno stabilizzatore, e rendere il tutto tascabile. Potrebbe essere una soluzione di nicchia ma sulla qualità e sulla riuscita tecnica non si discute DJI Osmo Pocket è al vertice della categoria. Sensore da 12 Megapixel, 4K a 60 fps perfettamente stabilizzato grazie al gimbal e tantissime funzioni via app come il tracking dei soggetti o il MotionLapse in grado di ricreare hyperlapse dal gusto cinematografico.

Insta360 One X

La Insta360 One X è la action cam che supporta la registrazione video a 360° a 5.7K. Funziona benissimo, il video a 360° è praticamente perfetto ed è in grado di far scomparire il selfie stick utilizzato per la ripresa. Le riprese poi sono ultra stabili grazie alla stabilizzazione FlowState, è possibile utilizzarla anche come action cam classica ma sarebbe come utilizzarla al 50% delle sue possibilità. Una delle migliori action cam 360° proposta ad un prezzo alto ma in linea con la qualità del prodotto.

Migliori accessori per action cam

Neewer Kit 50 accessori

Il kit da prendere per partire all’avventura con la propria action cam, è un bundle completo di tutto ciò che serve per iniziare ad espandere l’utilizzo della action cam. Sono circa 50 pezzi con alcune eccellenze come un mini tripod, un selfie stick, un galleggiante, vari fissaggi per petto, cintura e testa e tanti altri agganci. I pezzi sono abbastanza resistenti ma sono degli accessori universali compatibili un po’ con tutti e dalla qualità più bassa rispetto alle varie proposte dei brand. In tutto questo è inclusa anche una borsa per il trasporto della cam con i vari accessori. Ne vale la pena per il prezzo irrisorio di 17 Euro.

Migliori Action cam in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida alle migliori action cam, il motivo è uno. Questa è una selezione delle migliori action cam che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato delle action cam, in futuro potrebbe essere aggiunta la camera che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

