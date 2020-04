Dall’India arriva la notizia del rilascio da parte del team di Xiaomi di PatchWall 3.0, nuova versione dell’interfaccia personalizzata dal produttore cinese per le sue smart TV.

Sono tante le novità introdotte con tale aggiornamento, così come messo in evidenza dallo stesso produttore asiatico con il seguente messaggio pubblicato su Twitter:

Introducing the all-new #PatchWall3.0, the latest version of #MiTV’s intelligent content-first. New features:

> Sports Page Powered by @DisneyPlusHS

> Universal Search

> All-New Design

> Live News

> Comprehensive Kids Channel

> 20+ Content Partners

> Smart Curation pic.twitter.com/2YVVRZtMFE

— Mi TV India for #MiFans (@MiTVIndia) April 6, 2020