In fondo è un’idea semplice quella di utilizzare un unico oggetto come asciugacapelli e come asciugamani, ma negli anni è stata sviluppata da pochi. E non poteva che essere reinterpretata dalla poliedrica Xiaomi, la quale non passa quasi giorno in cui non presenti un nuovo gadget: oggi la scena è di Deerma Multifunctional Hair Dryer, prodotto da una delle tante aziende che fanno capo a Xiaomi.

Con i tempi che corrono va anzitutto sottolineata l’attenzione all’igiene: il gadget cinese è dotato di un rilevatore ad infrarossi che in modalità asciugamani attiva il motore quando necessario, evitando così che si debba schiacciare un pulsante con tutti i rischi sanitari del caso.

Il motore di Deerma Multifunctional Hair Dryer arriva a 26.000 giri al minuto che gli consentono di erogare fino a 14 litri di aria al secondo grazie alle sei pale della ventola, mentre il dispositivo ionizzatore inoltra 1 milione di ioni negativi per centimetro cubo, conseguendo così il duplice obiettivo di lasciare le mani asciutte ed igieniche e di non increspare i capelli. Il livello di calore può essere impostato su tre livelli di intensità mentre sono due le regolazioni sulla velocità del flusso.

Deerma Multifunctional Hair Dryer possiede anche due ingressi USB-A che permettono di ricaricare piccoli oggetti ed una base che per essere fissata non richiede la perforazione della parete. L’oggetto è in crowdfunding su Youpin per l’equivalente di 30 euro e le spedizioni alla volta dei clienti cinesi partiranno agli inizi di maggio.