Da TCL arrivano tre nuovi dispositivi pensati per andare ad integrare l’ecosistema dell’azienda: stiamo parlando di CPE TCL LINKHUB 5G, SOCL500TWS e ACTV500TWS.

Iniziamo da CPE TCL LINKHUB 5G, un router leggero capace di supportare la connettività 5G, l’ideale per un utilizzo a casa o al lavoro. Tra le altre sue feature troviamo il Wi-Fi intelligente a doppia banda con tecnologia 4X4 MU-MIMO, con la capacità di supportare fino a 1.000 connessioni simultanee.

Ed ancora, processore Qualcomm Snapdragon X55, Wi-Fi 6, l’integrazione con Easy Mesh (permette agli utenti di connettersi facilmente con il sistema di Mesh Router, in modo da estendere la copertura Wi-Fi nelle case a più piani oppure in ampi spazi), il supporto a Bluetooth e ZigBee. TCL LINKHUB 5G sarà disponibile in Italia nel terzo trimestre 2020 a partire da 499 euro.

TCL lancia due nuove cuffie true wireless

TCL SOCL500TWS e ACTV500TWS sono invece due nuove cuffie true wireless che, a dire del produttore, sono in grado di garantire un audio chiaro e di alta qualità, con bassi forti e coinvolgenti, il tutto con un design studiato per offrire ergonomia e comfort.

Le cuffie SOCL500TWS sono classificate IPX4 con involucro idrorepellente e rete per il microfono mentre le ACTV500TWS sono certificate IPX7 (resistono ad acqua e schizzi) e possono contare su puntali in schiuma Comply Foam Tips.

Tra le altre feature delle SOCL500TWS troviamo fino a 26 ore di autonomia, con 6,5 ore di utilizzo continuo e 19,5 ore supplementari se ricaricate nella loro custodia, il tutto per un prezzo di 99 euro e con colorazione Phantom Black.

Le cuffie TCL ACTV500TWS garantiscono invece fino a 33 ore di autonomia, con 6,5 ore di uso intenso e 26,5 ore supplementari se ricaricate nella custodia e vantano il supporto alla ricarica wireless, il tutto ad un prezzo di 129 euro e con colorazione Copper Ash.

Le nuove cuffie di TCL saranno disponibili in Italia a partire dal secondo trimestre del 2020.

