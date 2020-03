Volete usare le casse dello stereo per ascoltare la musica in streaming dallo smartphone, o ascoltare l’audio dalla TV sulle cuffie ma entrambi i dispositivi non dispongono del Bluetooth? Vi bastano una decina di euro per porre rimedio alla situazione e sfruttare al meglio quello che avete a casa.

Oggi infatti vi segnaliamo un piccolo (97 x 58 x 12 mm) ricevitore/trasmettitore Bluetooth disponibile su eBay che vi risolverà i problemi di connessione e trasmissione. Dispone di due connettori da 3,5 mm, oltre a una porta microUSB per la ricarica della batteria, che vi permettono di collegarlo a una sorgente in ingresso o a un dispositivo in uscita.

Se ad esempio volete ascoltare la musica dallo smartphone sulle casse dello stereo, vi basterà collegare il cavo in dotazione alla porta Receive e quindi all’ingresso delle casse o dello stereo. In questo modo potrete trasmettere senza particolari configurazioni la vostra musica in tutta la casa.

Se invece la vostra TV non dispone di una connessione Bluetooth, potete collegare la porta Transmit all’uscita cuffie e collegare le vostre cuffie Bluetooth al trasmettitore, per gustarvi al meglio un film senza disturbare i vicini o chi abita con voi, soprattutto se fate le ore piccole.

Ovviamente questi sono solo un paio di esempi ma potete utilizzare il piccolo dispositivo per ascoltare la musica in auto, per trasmettere l’audio dal computer o da una console portatile allo stereo, il tutto in pochi secondi. Grazie alla batteria integrata da 600 mAh è possibile ottenere 8 ore di autonomia, più che sufficienti per una giornata di utilizzo.

Nella confezione di vendita troverete, oltre al ricevitore/trasmettitore, anche un paio di cavi audio e il cavo USB per la ricarica della batteria.

Informazione Pubblicitaria