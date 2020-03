Quando si pensa alle instant camera, il primo nome che viene in mente è certamente Polaroid. Il brand ne ha passate di cotte e di crude negli ultimi anni, ed è solo merito dell’Impossible Project se tanti utenti hanno potuto rimettere le mani su prodotti come ad esempio le instant camera OneStep 2 o OneStep Plus, entrambe a marchio “Polaroid Originals“.

Polaroid Now: specifiche e design

Tutto questo preambolo ci porta ad oggi quando, con una mossa che non ci aspettavamo, Polaroid Originals si riprende il brand Polaroid e lo fa annunciando Polaroid Now, una nuova instant camera. Questa, proprio come i modelli sopracitati, si basa sul rullino I-Type. Polaroid Now presenta il classico design delle instant camera tanto famose nei decenni passati, ma con un pizzico di tecnologia in più che non guasta mai.

Polaroid Now presenta un sistema di autofocus che individua automaticamente il soggetto principale in base alla sua distanza dall’obbiettivo. Questo permette alla instant camera di switchare automaticamente fra la lente da 35 o 40 mm, in modo da gestire correttamente uno scatto ritratto oppure una foto panoramica.

Polaroid Now presenta il mirino, il flash che può essere disabilitato premendo il piccolo tasto giallo, il timer per l’autoscatto e la modalità doppia esposizione. La instant camera può essere ricaricata tramite la porta micro USB presente sul lato destro e la batteria dovrebbe essere in grado di garantire un’autonomia di 15 rullini.

Polaroid Now: prezzo e disponibilità

Polaroid Now è disponibile sul sito ufficiale dell’azienda a 129,99 euro nelle colorazioni bianca, nera, rossa, verde, blu, gialla e arancione.