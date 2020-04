Vi piacerebbe avere una piantina sulla vostra scrivania, o coltivare qualche aroma in cucina ma il tempo vi manca e la memoria vi fa difetto? Niente paura, chiunque potrà ottenere un pollice verde senza alcun corso accelerato con PICO, la nuova soluzione che sta raccogliendo fondi su Kickstarter, una delle più famose piattaforme di fund raising.

A meno che non siate appassionati, è facile che vi scorderete di dare da bere alla pianta, o sbaglierete la quantità e la frequenza, facendola seccare o, al contrario, marcire. E che dire della luce, fattore essenziale per la vita di una pianta. Non sempre abbiamo a disposizione un angolo ben illuminato dove collocare la nostra piantina.

PICO risolve ogni problema, visto che dovrete ricordarvi di riempirlo d’acqua una volta alla settimana. Per il resto se la pianta necessita di luce dovrete semplicemente fornire un po’ corrente attraverso un cavo USB. Il sistema intelligente si occuperà di fornire l’adeguata illuminazione e l’acqua alla pianta, mentre la particolare conformazione del vaso permette all’ossigeno di raggiungere anche le radici, migliorando la crescita e la salute delle piante.

Tre diverse colorazioni, Crispy Mint, Tangy Orangine e Oh-so-lemon per soddisfare anche l’occhio, così come tre sono i sistemi di fissaggio, oltre alla possibilità di appoggiarlo su una superficie piana. Abbiamo infatti tre sistemi intercambiabili, magnetico, velcro o staffa da parete, per collocare la vostra piantina nella posizione ideale.

PICO arriva a casa vostra già assemblato, è sufficiente inserire terra e semi, un po’ d’acqua e guardare crescere la vostra piantina. La luce è montata su un’asta telescopica, così da poterne regolare l’altezza in base al tipo di pianta che state coltivando.

Il prezzo? Costa sicuramente più di un vaso, ma con 29 dollari potrete portarvi a casa PICO, con un cavo di alimentazione (con una serie di organizer magnetici), un cavo Daisy Chain (per collegare in cascata più PICO) e tre diverse staffe per il fissaggio.

Affrettatevi perché le offerte più vantaggiose stanno per finire, visto l’ottimo successo dell’iniziativa. Le spedizioni dovrebbero partire nel mese di maggio. Potete trovare tutti i dettagli e i link per l’acquisto visitando la pagina ufficiale su Kickstarter.