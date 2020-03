Le cuffie Beats by Dr Dre sono indubbiamente tra le più apprezzate tra gli appassionati di musica per la loro elevata qualità, spesso abbinata a un prezzo impegnativo. Non è il caso delle Beats PowerBeats3 che vi segnaliamo oggi, in offerta su eBay a un prezzo allettante.

Va subito specificato che si tratta di cuffie ricondizionate dal produttore, ma garantite allo stesso modo di quelle nuove, prive dunque di qualsivoglia difetto e coperte dalla stessa garanzia. Per chi non le conoscesse bene, le Powerbeats3 sono cuffie wireless con gli auricolari collegati tra loro da un cavo, a differenza dei modelli true wireless.

Si tratta quindi di un modello particolarmente indicato per chi fa sport, grazie anche al sistema di fissaggio all’orecchio. La batteria integrata, che può essere ricaricata in circa 2 ore tramite la porta microUSB, offre ben 12 ore di autonomia, più che sufficienti anche per gli atleti più impegnati.

La connessione allo smartphone avviene tramite Bluetooth con una copertura che raggiunge i 10 metri, per la massima libertà in casa o all’aperto. Oggi è in promozione la sola versione nera, probabilmente più elegante e discreta rispetto alla variante bianca.

Potete acquistare le Beats PowerBeats3 utilizzando il link sottostante, con spedizione dall’Italia in pochi giorni e senza spese aggiuntive. Ricordate inoltre che potete risparmiare utilizzando lo speciale coupon di marzo, di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa.