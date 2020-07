Migliori ciabatte intelligenti di Luglio 2020: ecco i nostri consigli

Le ciabatte sono da sempre una vera e propria salvezza in casa, ci permettono di espandere le possibilità di connessioni alla presa elettrica. C’è da ammettere però che, tralasciando per un secondo la loro storica utilità, esteticamente sono bruttine e non fanno altro che offrire più prese. Tutto questo è vero o almeno lo era fino ad un po’ di tempo fa perché oggi il mercato si è popolato delle migliori ciabatte intelligenti.

Migliori ciabatte intelligenti: perché sceglierle

Non si tratta solo di multipresa temporizzata ma una ciabatta elettrica intelligente è molto di più. Grazie a sistemi per il controllo della smart home come Google Assistant e Amazon Alexa, una multipresa intelligente può essere controllata con la voce e può attivare o disattivare ogni singola presa in maniera indipendente. Non finisce qui perché grazie all’integrazione nel mondo della smart home sarà possibile impostare regole, orari e azioni automatiche.

Con tutto quello che si può collegare ad una presa smart è chiaro che le possibilità di controllo diventano praticamente infinite, spesso vengono anche utilizzare per rendere smart con controllo da remoto tutti i device che smart non sono. Per fare un semplice esempio, con una ciabatta smart sarà possibile collegare la macchinetta del caffè e spegnerla o accenderla con la voce oppure programmare quando deve essere accesa e quando spenta magari la mattina per colazione.

Oltre alla indubbia comodità, è chiaro che se utilizzate in un certo modo le ciabatte intelligenti possono essere un buon modo per tenere a basa i costi derivati dallo spreco di corrente elettrica, fattore da non sottovalutare in un periodo storico dove tutto in casa è sempre acceso e connesso.

Le prese smart sono diventate un accessorio da non farsi sfuggire per una casa smart ma proprio per questo motivo ne sono uscite tante sul mercato non sempre valide. Per questo la guida alle migliori ciabatte intelligenti non è una lista di tutte le prese presenti sul mercato ma una selezione accurata delle migliori, ci sono tantissime soluzioni sul mercato, una selezione è necessaria per non incappare strumenti di qualità scarsa.

La selezione delle ciabatte intelligenti è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di queste sono state provate da più membri della redazione e quelli migliori sono finite nel nostro ufficio per aiutarci a gestire tutti i dispositivi elettronici che abbiamo.

Migliori ciabatte intelligenti

Meross Ciabatta Intelligente

La ciabatta intelligente Meross è tra le più diffuse ed apprezzate in circolazione. Ha un design carino, è costruita bene ed è sicuramente in grado di reggere nel tempo tutte le difficoltà che si possono incontrare in casa. Esiste in vari formati, quello più economico comprende 3 prese indipendenti e 4 USB. C’è l’applicazione di controllo che si scarica dagli store ufficiali e c’è il pieno supporto ad Assistant ed Alexa. Questa presa wifi funziona benissimo ed è la migliore per rapporto qualità-prezzo.

AOFO Ciabatta Intelligente

Anche la multipresa con protezione sovraccarico di AOFO è smart e permette di essere controllata tramite Google Assistant e Amazon Alexa. Ha un design sobrio, un buon set di connessioni e delle specifiche tecniche complete in grado di soddisfare anche chi vuole collegare dispositivi ad alto consumo. L’applicazione è completa ma manca un po’ di coerenza grafica e di chiarezza. Tra i punti do forza di questa presa intelligente c’è anche la possibilità di spegnere le prese indipendenti tramite switch fisico.

Beyawl Ciabatta Intelligente

Una ciabatta elettrica smart tra le più compatte in giro e dal design più stondato e piacevole, questa Beyawl è un piccolo affare visto che va spesso in offerta. Ha tutte le funzioni del caso, si controlla con Google Assistant e Amazon Alexa e non ha particolari difetti se non l’applicazione di controllo un po’ scarna. In ogni caso fa bene il suo lavoro e costa poco, può essere una soluzione ideale per chi iniziare ad installare una presa smart. Tra le prese smart più interessanti.

LHMZNIY Ciabatta Intelligente

Questa multipresa intelligente non ha nessuna funzioni in più rispetto alla concorrenza , fa esattamente le stesse identiche cose delle altre. Può essere consigliata perché ha un design che si discosta un po’ rispetto alla media con quel profilo in alluminio che la rende particolarmente elegante. Compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa, ha tutto ciò che serve.

Koogeek Ciabatta Intelligente

Oltre al design minimalista ed al prezzo altino, questa ciabatta intelligente Koogeek è unica sul mercato. Offre la compatibilità non solo con Amazon Alexa e con Google Assistant ma anche con Apple HomeKit, quasi una rarità sul mercato delle prese smart. In più, se utilizzata con device Apple si sbloccano funzioni extra come il monitoraggio live dei consumi ed uno storico di utilizzo che permette di fare molti più ragionamenti sul discorso del risparmio in bolletta. La migliore ciabatta intelligente.

Eve Energy Strip Ciabatta Intelligente

Il costo è stellare per una ciabatta smart ma in fondo è un dispositivo compatibile solo con Apple HomeKit e tutto ciò che è legato a quel brand costa di più. Si tratta della presa smart premiata con il Reddot Award 2019, ha un design industriale ed una qualità costruttiva di livello per massimizzare anche le prestazioni in termini di protezione. Oltre al controllo vocale, alla programmazione e alle regole, è possibile impostare gli ambienti ed attivare il monitoraggio dei consumi. Unico limite la sola compatibilità con i device Apple ma se siete possessori di device Apple, diventa un vantaggio.

Migliori ciabatte intelligenti in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida alle migliori ciabatte intelligenti, il motivo è uno. Questa è una selezione delle prese smart che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato delle ciabatte elettriche intelligenti, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il dispositivo che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco le migliori ciabatte intelligenti in assoluto del 2020 da prendere: