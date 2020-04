Mentre l’emergenza sanitaria nel nostro Paese è tutt’altro che conclusa, gli italiani iniziano a pensare alla cosiddetta “Fase 2”, nella quale dovremo imparare a convivere con le misure di distanziamento sociale e altre restrizioni. A quanto pare dovremo abituarci a indossare una mascherina, che in molte città era già utilizzata per combattere l’inquinamento, e potremo farlo anche con un minimo di stile.

Nell’immenso ecosistema di Xiaomi troviamo infatti anche la mascherina riutilizzabile Smartmi, pensata per bloccare le particelle PM 2.5 e con un’efficienza filtrante del 97%. Si tratta dunque di un dato che la equipara alle mascherine FFP@ in commercio nel nostro Paese, con il vantaggio di poter essere utilizzata più volte.

È infatti sufficiente frapporre un filtro di ricambio per poter utilizzare più volte la mascherina, dotata di una valvola laterale per rendere più agevole la respirazione. Come sempre Xiaomi ha curato il lato estetico, realizzando una mascherina gradevole dal punto di vista estetico, che potrete utilizzare per passeggiate, corse e uscite in bicicletta anche una volta che sarà passata l’attuale fase della pandemia.

La mascherina Xiaomi Smartmi è dotata inoltre di una struttura 3D che le permette di adattarsi al volto rimanendo però distanziata dalla bocca, per non risultare opprimente nella respirazione. In questo modo è garantita l’aderenza al volto, in particolare a naso e mento, senza creare particolari fastidi.

Ovviamente non si tratta di un presidio medico da utilizzare nel caso di contatti prolungati con pazienti infetti, ma è una soluzione decisamente più sicura di un foulard o di una sciarpa, offrendo allo stesso tempo un look particolare e, forse, meno preoccupante a chi la indossa.

Potete acquistare la mascherina Xiaomi Smartmi su TomTop utilizzando i link sottostanti. Il primo link riguarda la mascherina, il secondo invece vi permette di acquistare i filtri usa e getta da inserire davanti a naso e bocca per una maggiore igiene. Per entrambi i prodotti le spese di spedizione sono gratuite, con tempi di consegna compresi tra 10 e 20 giorni.

