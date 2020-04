Jabra annuncia il lancio di Evolve2, la nuova generazione di cuffie per le UC che migliora la produttività in ufficio. La nuova gamma comprende i modelli Evolve2 85, Evolve2 65 ed Evolve2 40, progettati per rivoluzionare la produttività sul posto di lavoro eliminando il rumore di fondo e fornendo una maggiore chiarezza della voce.

La gamma Evolve2 di Jabra offre funzionalità che si adattano all’ambiente di lavoro, alle esigenze domestiche e più in generale alla mobilità e a breve verrà certificata per Microsoft Teams.

Prestazioni audio e vocali all’avanguardia

La gamma di cuffie professionali Evolve2 migliora la produttività monitorando e analizzando l’intero ecosistema UC nell’azienda per garantire la stabilità e la qualità delle chiamate e integrandosi con i principali fornitori di software per consentire ai Responsabili IT di identificare rapidamente la causa principale della scarsa qualità delle chiamate, sia che il problema riguardi il router Wi-Fi, l’infrastruttura UC o le impostazioni dell’auricolare del singolo utente.

Inoltre, il software Jabra Xpress permette una gestione semplice e sicura delle cuffie con aggiornamenti del firmware e l’aggiunta di nuove funzionalità che consentono alle imprese e ai professionisti di compiere un passo in avanti nell’evoluzione digitale.

Le cuffie della gamma possono essere collegate a tutti i dispositivi mobili sfruttando l’app Jabra Sound + che garantisce un’esperienza audio personalizzata.

Cuffie Jabra Evolve2 85

Le eleganti cuffie Evolve2 85 offrono una tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) potenziata e dieci microfoni in totale, due nel “braccetto” integrato e otto nei padiglioni auricolari. La batteria offre fino a 37 ore di autonomia, mentre gli altoparlanti da 40 mm permettono di apprezzare maggiormente la musica, inoltre un apposito led visibile a 360 gradi su entrambi i padiglioni segnala quando l’utente è occupato.

Cuffie Jabra Evolve2 65

Le cuffie Evolve2 65 includono tre microfoni di cui due situati nel “braccetto” e uno nel padiglione dell’orecchio destro e offrono fino a 37 ore di autonomia e una portata wireless tre volte migliore rispetto alla versione precedente.

Cuffie Jabra Evolve2 40

Le cuffie Evolve2 40 rappresentano il modello con filo e offrono lo stesso comfort e l’esperienza di utilizzo delle Evolve2 65.

Le Evolve2 85 e 65 includono Jabra Link 380, il nuovo adattatore Bluetooth dell’azienda che sarà disponibile in versione USB-C e USB-A, inoltre le varianti di Microsoft Teams nella gamma presentano uno speciale pulsante MT che consente la connessione istantanea a colleghi e riunioni. Per queste versioni il LED indicatore di stato può segnalare diverse situazioni, come la perdita di una chiamata o un avviso di riunione.

Prezzi e disponibilità

La gamma Jabra Evolve2 sarà disponibile da aprile 2020 presso rivenditori selezionati. Le cuffie Evolve2 85 e Evolve2 65 saranno disponibili nei colori nero e beige, mentre le Evolve2 40 saranno disponibili nella tonalità nera.

Le cuffie Evolve2 85 Stereo costano 449 euro (489 euro con supporto da scrivania per la ricarica); le Evolve2 65 Stereo hanno un prezzo di 209 euro (249 euro con supporto da scrivania per la ricarica), mentre le Evolve2 65 Mono costano 199 euro (239 euro con supporto da scrivania per la ricarica). Infine, le cuffie Evolve2 40 Stereo hanno un prezzo di 119 euro, mentre le Evolve2 40 Mono costano 109 euro. Da tenere presente che tutti i prezzi sono IVA esclusa.

