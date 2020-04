Nelle prossime settimane probabilmente dovremo imparare a convivere con applicazioni e dispositivi indossabili studiati per tenere traccia dei nostri spostamenti e avvisarci nel caso in cui qualcuno affetto dal Coronavirus si sia avvicinato a tal punto da mettere a rischio la nostra salute e tra le varie soluzioni vi è anche Safety Bubble Device (SBD).

Si tratta di un dispositivo portatile, realizzato da un’azienda marchigiana di nome VeSta, che può essere inserito in un porta badge, cucito su un indumento o applicato su una tuta e che ha il compito di avvertire se non si rispettano le distanze tra persone.

Come Safety Bubble Device tutela dal Coronavirus

In pratica, Safety Bubble Device potrebbe rivelarsi la soluzione ideale per quelle imprese produttive con tanti dipendenti che lavorano a stretto contatto e che, durante le varie fasi della produzione, potrebbero incrociarsi o avvicinarsi involontariamente: in tali casi, qualora la distanza tra due dispositivi sia al di sotto di quella minima prestabilita, SBD inizia a vibrare o suonare, avvertendo chi lo indossa.

Inoltre Safety Bubble Device è anche capace di memorizzare le informazioni di contatto tra dispositivi (ovviamente nel pieno rispetto della privacy) senza registrare i nominativi o tracciare i percorsi e, in caso di un dipendente positivo al Coronavirus, i dati delle collisioni potrebbero essere trattati dall’Autorità competente per tutte le misure necessarie.