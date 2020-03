Dopo che il MWC 2020 è stato ufficialmente cancellato ad inizio febbraio, in molti si sono chiesti se la stessa sorte sarebbe toccata anche al Computex, una delle fiere della tecnologia più importanti e seguite a livello internazionale. Programmata per il prossimo giugno (dal 2 al 6), il Computex era una delle poche fiere a non essere ancora stata rinviata nonostante nel mentre il Coronavirus sia stato elevato a pandemia.

Computex rinviato a settembre 2020

Inizio settimana numerosi produttori avevano mostrato il loro disappunto chiedendo agli organizzatori di rivedere la decisione, ed oggi 24 marzo 2020 hanno finalmente dichiarato che il Computex 2020 verrà rinviato a settembre 2020, con l’evento del 40° anniversario della fiera previsto dal 28 al 30 settembre.

Infatti, come viene diramato in un comunicato stampa ufficiale, “gli organizzatori del Computex, il Presidente e CEO di TAITRA, il Sig. Walter Yeh e il Segretario Generale della TCA, Sig. Enoch Du, annunciano congiuntamente, per la salute e la sicurezza di espositori e visitatori, l’efficacia della mostra e il mantenimento dell’immagine del marchio Computex in programma per il 2-6 giugno verrà riprogrammato a settembre“.

Si tratta certamente di un rinvio doloroso per i tanti appassionati al mondo della tecnologia e per le migliaia di persone che speravano di partecipare all’evento, ma il nuovo aumento di casi di Covid-19 a Taiwan stanno nuovamente facendo salire i livelli di guardia del governo.