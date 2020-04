Ieri il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha presentato l’iniziativa Play At Home che ha l’obbiettivo di far divertire i giocatori che stanno restando nelle proprie case e supportare gli studi di gioco indipendenti danneggiati dalla pandemia da Coronavirus.

Sul fronte dei videogiocatori la nuova iniziativa Play At Home offre due giochi scaricabili gratuitamente per PS4, mentre gli studi di sviluppo di videogiochi indipendenti potranno attingere a un fondo da 10 milioni di dollari istituito da Sony.

Due giochi gratis per PS4 da Sony

I due giochi per PS4 gratuiti sono le avventure Uncharted: The Nathan Drake Collection di Naughty Dog, una raccolta di tre titoli che include Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Il Covo dei Ladri e Uncharted 3: L’inganno di Drake, e Journey l’avventura indie di Thatgamecompany pubblicata nel 2012.

Come ottenere gratis Uncharted e Journey per PS4

Le due avventure gratuite per PS4 potranno essere scaricate dal Playstation Store dal 16 Aprile alle 01:00 fino al 6 Maggio e saranno gratis per sempre per tutti i possessori di una PS4 e non solo per quelli abbonati a Playstation Plus.

Riferendosi alla collezione Uncharted, Ryan ha affermato che non esiste un momento migliore per trascorrere del tempo in compagnia dell’iconico avventuriero Nathan Drake e che il fondo da 10 milioni di dollari per supportare gli sviluppatori dei giochi indipendenti è vitale per il cuore e l’anima della comunità di gioco.

