PlayStation Store e Steam lanciano oggi tante nuove offerte di primavera sui videogiochi per PS4, PS Vita e PC. Gli sconti comprendono titoli di tanti generi, in modo da andare ad accontentare anche i videogiocatori più esigenti: siete pronti ad andare a scoprire i più interessanti?

Gli sconti del Mega marzo del PlayStation Store

Mentre stiamo per svelarvi tutti i dettagli della presentazione ufficiale (finalmente!) di PlayStation 5, sul PlayStation Store arrivano tantissime offerte sui videogiochi e sui contenuti aggiuntivi per PS4 e PS Vita. Tra i titoli più interessanti possiamo citare Ghost Recon Breakpoint a 19,99 euro, il sempreverde The Witcher 3: Wild Hunt a soli 8,99 euro, WWE 2K20 Deluxe Edition a 29,99 euro e Devil May Cry 5 Deluxe Edition a 24,99 euro, ma la lista è lunga e comprende anche:

The Surge 2 Premium Edition a 37,49 euro;

Resident Evil 2 Deluxe Edition a 24,99 euro;

Battlefield 5 Edizione Anno 2 a 24,99 euro;

Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition a 23,99 euro;

Rage 2 a 20,99 euro;

Skyrim VR a 20,99 euro;

Watch Dogs 2 Deluxe Edition a 19,99 euro;

Mortal Kombat XL a 16,99 euro;

WRC 8 a 16,99 euro (solo con abbonamento PS Plus);

Assassin’s Creed Origins a 14,99 euro;

Far Cry 5 a 14,99 euro;

The Crew 2 a 14,99 euro;

Ride 2 a 9,99 euro.

Per scoprire tutte le offerte del Mega marzo di PlayStation Store potete seguire questo link. Avete già scelto quale sarà il vostro prossimo gioco? Avete tempo fino alle 12:59 del 2 aprile 2020.

Su Steam sono arrivati gli sconti Ubisoft

Su Steam sono invece disponibili tante offerte sui videogiochi Ubisoft, con sconti che si spingono addirittura fino al 75%. Tra i titoli più importanti in promozione possiamo citare:

Assassin’s Creed Odissey a 19,79 euro;

Watch Dogs 2 a 17,99 euro;

Far Cry New Dawn a 17,99 euro;

Assassin’s Creed Origins a 14,99 euro;

The Crew 2 a 14,99 euro;

Far Cry 5 a 14,99 euro;

Trial Rising a 9,99 euro;

The Division a 9,89 euro;

Rainbow Six Siege a 7,99 euro;

Steep a 7,49 euro;

Uno a 2,99 euro.

Potete scoprire tutti i giochi Ubisoft (e non solo) in offerta su Steam seguendo questo link. Gli sconti sono validi fino al 26 marzo 2020.