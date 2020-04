In queste ore Sony rilascia ufficialmente il firmware 7.50 per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Questo era stato presentato in versione beta ad inizio marzo scorso, e dopo poco più di un mese il team di sviluppo ha deciso di pubblicarlo all’interno del canale stable vista l’assenza di bug riconosciuti. Nonostante l’assenza di un changelog completo ed esaustivo, Sony si limite ad un laconico “questo aggiornamento del software di sistema migliora le prestazioni del sistema“, sappiamo che ci sono diverse novità all’interno del firmware 7.50 per PlayStation 4.

Firmware 7.50 per PlayStation 4 e 4 Pro

Si parte con l’arrivo della versione 2.3 del protocollo HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) e della possibilità di radunare automaticamente i servizi ditali come PlayStation Live, Netflix e altri, per una migliore gestione delle applicazioni.

Ci sono novità anche per quanto riguarda la funzione di speedtest integrata all’interno del sistema operativo della console di Sony. Questo è adesso più preciso nella indicazioni dei valori di download e upload, ormai da tempo criticati dagli utenti per la poca attendibilità rispetto ad altri sistemi di controllo della velocità.

L’update al firmware 7.50 dal peso di 471 MB verrà scaricato in base alle impostazioni di aggiornamento indicate all’interno dell’apposito pannello. Pertanto controllatene la presenza e procedete al download per migliorare le prestazioni della vostra console.