Nel 2020 ricorre il trentacinquesimo anniversario del lancio di Super Mario Bros. e il team di Nintendo potrebbe festeggiare l’evento nel modo migliore per tutti i fan di questo popolarissimo personaggio dei videogame.

Pare, infatti, che la software house stia lavorando a diversi giochi di Mario per quest’anno, comprese le versioni rimasterizzate di alcuni titoli classici.

Ricordiamo che diversi vecchi titoli della serie Super Mario sono già disponibili sulla console tramite i servizi NES e SNES Switch Online ma, stando a quanto riportato da Video Games Chronicle, Nintendo ha in programma di rimasterizzare “la maggior parte” del catalogo.

Nintendo prepara nuovi titoli Super Mario

Tra i titoli che potrebbero arrivare nei prossimi mesi troviamo Super Mario Galaxy, Super Mario 3D World in versione Deluxe, Super Mario 64 e Super Mario Sunshine. Inoltre sarebbe in fase di sviluppo anche un nuovo gioco chiamato Paper Mario.

Pare che il team di Nintendo avesse previsto di rivelare i suoi piani per il 35° anniversario di questo suo celebre personaggio in occasione dell’E3, manifestazione che non si terrà a causa dell’emergenza Coronavirus.

A questo punto, pertanto, la software house potrebbe fare i propri annunci attraverso una presentazione digitale, magari in diretta streaming. Un po’ di pazienza e ne sapremo di più.