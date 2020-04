Non è un segreto che il team di Google riponga grandi aspettative in Google Stadia e, pertanto, non c’è da stupirsi se il servizio di game streaming del colosso di Mountain View sia oggetto di continue novità.

Nelle scorse ore gli sviluppatori hanno annunciato di avere dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento che porterà con sé queste tre feature:

5.1 surround sound on web – l’introduzione del supporto audio surround 5.1 quando si gioca sul Web

On-screen keyboard – la possibilità di visualizzare sullo schermo una tastiera virtuale sul Web quando si ha un gamepad connesso al servizio

Mobile connection notifications – la visualizzazione di notifiche relative alla qualità della connessione mentre si gioca su dispositivi mobile

Google Stadia continua a migliorare

Si tratta di piccole novità che nel complesso vanno a rendere il servizio offerto da Google più completo e migliorano la sua capacità di competere con le soluzioni proposte dalla concorrenza.

Ricordiamo che la scorsa settimana il team di Google Stadia ha deciso di regalare due mesi di abbonamento al servizio Pro, così da consentire agli utenti di provarlo con calma e assaggiare le potenzialità di questa soluzione.