Durante questo mese di marzo, il servizio di gioco in streaming di Google si è arricchito con sette nuovi giochi tra i quali svettano DOOM Eternal e il titolo First on Stadia Lost Words: Beyond the Page, ma dal 1° aprile gli abbonati a Google Stadia Pro potranno giocare anche a Serious Sam Collection, Spitlings e Stacks On Stacks (On Stacks).

Questo mese è stata aggiunta la feature Stadia Capture sul web che permette di scaricare screenshot e clip di gioco, inoltre i giocatori con un abbonamento Stadia Pro e risorse hardware e di rete sufficienti ora possono giocare a Google Stadia con una risoluzione fino a 4K sul Web nel proprio browser Google Chrome.

Giochi recenti lanciati su Google Stadia

Gli ultimi giochi aggiunti a Google Stadia sono i seguenti:

Borderlands 3: Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock Expansion

DOOM Eternal

Lost Words: Beyond the Page

Serious Sam Collection

SteamWorld Quest

SteamWorld Dig

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Heist

The Crew 2

Tom Clancy’s The Division 2

Tom Clancy’s The Division 2: Warlords of New York Expansion

Nuovi giochi annunciati per Google Stadia

Ecco l’elenco dei nuovi giochi annunciati per Google Stadia:

Monopoly

Monster Jam Steel Titans

MotoGP20

Relicta

The Turing Test

Aggiornamenti Google Stadia Pro

Oltre ai tre nuovi giochi che possono essere richiesti gratuitamente ad aprile, gli abbonati a Stadia Pro possono ancora aggiungere alla loro collezione Destiny 2, GRID, GYLT, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, Metro Exoduse Thumper (questi ultimi due usciranno dal catalogo Stadia Pro il 31 marzo).

Gli abbonati a Stadia Pro possono inoltre controllare gli ultimi sconti sul sito Web o nel negozio Stadia mobile. Google Stadia Pro è disponibile al costo di € 9,99 al mese.