In questo periodo di restrizioni a causa della pandemia di Coronavirus in tanti stanno sfruttando le potenzialità offerte dai servizi di game streaming come Google Stadia o Microsofot xCloud e da un membro del team di XDA Developers arriva un’interessante applicazione ad essi dedicata: stiamo parlando di Cloverplay.

Si tratta di un’app che ha come obiettivo quello di aggiungere controlli touch alle applicazioni Android relative a questi due servizi.

Come cambiano Google Stadia e Microsfot xCloud con Cloverplay

In pratica, Cloverplay consente di giocare con Google Stadia o Microsoft xCloud su uno smartphone Android senza la necessità di usare un controller fisico: sullo schermo, infatti, saranno visibili dei controlli virtuali.

Cloverplay richiede l’accesso ai permessi di root per funzionare e, rispetto ad uno strumento simile chiamato TouchStadia, consente di usare l’app ufficiale e supporta anche Microsoft xCloud.

Ecco una dimostrazione pratica del funzionamento di questa interessante applicazione su Google Stadia:

E qui un esempio su Microsoft xCloud:

L’applicazione per Android può essere acquistata al prezzo di 1,99 dollari su XDA Labs ed è disponibile anche in versione demo gratuita di due giorni (la trovate qui). Pare che lo sviluppatore abbia deciso di non pubblicarla sul Google Play Store per il timore che possa essere rimossa per abuso dei Servizi di Accessibilità.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.