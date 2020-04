Ubisoft continua ad offrire ai videogiocatori diverse offerte interessanti, lanciate in questo clima di quarantena; la prossima settimana l’azienda ha pensato ad un vero e proprio regalo per gli utenti: Assassin’s Creed 2 per PC, disponibile gratuitamente e per sempre.

Nessuna offerta a tempo, con Assassin’s Creed 2 che sarà disponibile gratuitamente martedì 14 aprile sulla piattaforma Uplay, dove sarà possibile scaricarlo e giocarci fino a quando si vorrà.

Assassin's Creed II will be free on uPlay (PC) this Tuesday, April 14th. https://t.co/cGo5K2Z7lh pic.twitter.com/QnGzaRzDZc — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 11, 2020

Assassin’s Creed 2 disponibile gratuitamente da Ubisoft

Assassin’s Creed 2, secondo capitolo della fortunata serie di videogiochi, è stato lanciato da Ubisoft nel 2009, collezionando oltre 9 milioni di copie vendute; protagonista della storia è l’ormai ben noto Ezio Auditore, che da fiorentino di nobili origini diventa un assassino per l’Ordine degli Assassini, come ben nota è l’ambientazione molto curata dell’Italia rinascimentale che caratterizzata questo videogioco.

Appuntamento quindi al 14 aprile, pronti per ripartire nuovamente all’avventura con Assassin’s Creed 2.