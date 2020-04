Da Xiaomi arriva un nuovo mouse dotato di un design decisamente accattivante e di un prezzo concorrenziale: stiamo parlando di Xiaomi Mi Elegant Mouse Metallic Edition.

Il nuovo mouse di Xiaomi sarà disponibile per l’acquisto sul mercato cinese a partire dal 9 aprile al prezzo ufficiale di 99 yuan (pari a circa 13 euro), nelle colorazioni grigia e nera.

Le caratteristiche di Xiaomi Mi Elegant Mouse Metallic Edition

Oltre ad un design curato sin nei minimi particolari (e che sembra essere il mix di quelli di due precedenti device del colosso coreano, il Mi Wireless Mouse 2 e il Mi Portable Mouse), lo Xiaomi Mi Elegant Mouse Metallic Edition può vantare una scocca in metallo anodizzato (che garantisce una sensazione premium al tatto e una maggiore resistenza nel tempo), la possibilità di funzionare via Bluetooth o via wireless a 2.4GHz, il supporto a Windows 7/8/10, macOS 10.10 (o versione superiore), Android 5.0 (o versione superiore) e iPad con a bordo iPadOS 13.4 (o versione superiore).

Per quanto riguarda la batteria, il nuovo mouse del produttore cinese ne usa una di tipo AA che è in grado di garantire 12 mesi di utilizzo con connettività 2.4GHz e 9 mesi con Bluetooth.

