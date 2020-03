Torniamo nuovamente a parlare di una interessante offerta di Esselunga per quanto riguarda l’acquisto di un dispositivo hi-tech. In questo caso l’Offerta Tech del supermercato italiano riguarda il notebook Mediacom Edge 14E, un prodotto economico e adatto ad un utilizzo per lo più casalingo, senza troppe pretese.

Mediacom EDGE 14E è l’Offerta Tech di Esselunga

Da oggi fino al prossimo 28 marzo, al prezzo di 179,00 euro, avrete l’opportunità di acquistare un notebook basato su Windows 10 Home Edition con display Full HD da 14 pollici, processore Intel Celeron N3350, 4 GB di RAM, 128 GB di storage interno su SSD, connettività Wi-Fi e Bluetooth e batteria da 10000 mAh.

Nonostante l’hardware assolutamente discreto, non è per niente scontato trovare due caratteristiche di tutto rispetto: display Full HD e storage su standard SSD. Normalmente a questo prezzo è molto facile trovare notebook con display WXGA e hard disk meccanici, quindi lenti.

La possibilità invece di sfruttare Windows 10 con di fianco un hard disk SSD, vi permetterà di avviare le applicazioni in modo estremamente rapido, oltre che a gestire il sistema operativo di Microsoft in maniera ottimale.

Certo, non è il notebook adatto per chi lavora pesantemente al PC, ma risulta molto valido per la navigazione web, la visione di contenuti multimediali in streaming e per lavorare con la suite Microsoft Office.

Se siete curiosi dell’offerta, Mediacom EDGE 14E è disponibile a questo link.