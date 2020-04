Novità in vista per chi utilizza YouTube su un tablet, un Chromebook o un PC con schermo touch direttamente da browser. Sono arrivate alcune chicche che vanno a migliorare proprio l’interazione con il tocco per mezzo di gesti, pulsanti più grandi e nuove opzioni tutte volte a rendere più accessibile il sito web di YouTube.

Le novità di YouTube per i display touchscreen di grandi dimensioni

Fra le prime novità introdotte da Google sul sito web di YouTube c’è il menù a tre puntini sulla schermata principale, ora slegato dal passaggio del puntatore, ma onnipresente e comodo per aggiungere i video alla coda, salvarli su “Guarda più tardi” o aggiungerli a una playlist.

Spostandoci invece nei paraggi della schermata di riproduzione, spiccano i pulsanti di controllo più grandi e i nuovi gesti per passare allo schermo intero (con uno swipe verso l’alto) e al miniplayer (tramite swipe verso il basso).

Per il resto, YouTube introduce anche una nuova opzione per riordinare le playlist con le scorciatoie “Sposta in alto” e “Sposta in basso”; e separa la cronologia giorno per giorno rendendo più semplice e immediato cercare un contenuto visualizzato in un preciso momento.

Tutte queste novità di YouTube desktop risultano essere già disponibili, con un roll out avviato il mese scorso, seppur fresco di annuncio ufficiale.