Lenovo arriva in soccorso dei gamer di tutto il mondo con una nuova ondata di PC, fissi e mobili, e accessori a loro dedicati, basati sulle più recenti tecnologie di Intel, NVIDIA e AMD. La serie Legion, che il produttore cinese ha dedicato agli appassionati di gaming, si arricchisce di numerose soluzioni per tutte le tasche, utilizzando in particolar modo le nuove soluzioni Intel presentate un paio di settimane fa.

Insieme alle nuove CPU e GPU Lenovo ha raccolto i suggerimenti dei giocatori portando la tecnologia delle tastiere Lenovo nella nuova tastiera Legion TrueStrike, l’efficienza termica di Legion Coldfront 2.0, una maggiore autonomia sui portatili e display immersivi con refresh rate che possono raggiungere i 240 Hz.

Scopriamo allora le novità annunciate da Lenovo, con i prezzi riferiti al momento al mercato americano, così come la disponibilità.

Lenovo Legion 7i e Y740Si

Per gli hardcore gamer la risposta è Lenovo Legion 7i, che montano processori Intel Core di decima generazione, arrivando fino alla serie i9H e schede video fino alla NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q. Lo schermo da 15 pollici ha una risoluzione FullHD con certificazione HDR400 per dettagli ancora più precisi.

Tra le opzioni è presente anche lo schermo con frequenza di refresh che raggiunge i 240 Hz per una fluidità al top. La batteria garantisce fino a 8 ore di utilizzo normale e grazie alla Legion True Strike Keyboard i giocatori saranno sempre certi di essere reattivi, con tempi di risposta inferiori al millisecondo.

Lenovo Legion Y740Si dal canto suo propone uno schermo 4K da 15 pollici, con un peso di appena 1,7 Kg e processori fino alla serie Intel i9H. Per migliorare le prestazioni in gaming di Y740Si è possibile collegare Legion BoostStation, una eGPU esterna dalle prestazioni elevate.

I prezzi di Lenovo Legion 7i partono da 1.599,99 dollari, mentre Legion Y740Si parte da 1.199,99 dollari, a cui vanno aggiunti 249,99 dollari per la BoostStation, in cui inserire una GeForce RTX 2060 o una Radeon RX5700 XT. Tutti i prodotti saranno disponibili nel mese di maggio.

Lenovo Legion 5, 5i, 5Pi e Legion Tower 5i

La serie 5 di Lenovo Legion è pensata per quei giocatori che non necessitano di performance estreme, pur cercando comunque soluzioni solide e di qualità. Legion 5Pi offre schermi IPS da 15 pollici con frequenza di refresh fino a 240 Hz con la possibilità di arrivare a CPI Intel Core i7H e GPU GeForce RTX 2060.

Legion 5i permette di scegliere tra schermi da 15 e 17 pollici (solo 15 pollici invece per e Legion 5) con CPU Intel Core-H per la serie 5i e AMD Ryzen 4000H per la serie 5. Per il resto è possibile arrivare a 16 GB di RAM, SSD fino a 1 TB e batterie che garantiscono fino a 8 ore di autonomia.

Lenovo Legion Tower 5i invece può contare su GPU fino alla GeForce RTX 2080, chassis con illuminazione RGB opzionale, e offre parecchia libertà a chi cerca l’overclocking, grazie al sistema opzionale per il raffreddamento a liquido.

I prezzi partono da 829,99 dollari (15 pollici) e 1.1.29,99 dollari per Legion 5i, 849,99 dollari per Legion 5 e 799,99 dollari per Legion Tower 5i, tutti disponibili da maggio, Ancora sconosciuti prezzi e disponibilità per Legion 5Pi.

Lenovo IdeaPad Gaming 3i e IdeaCentre Gaming 5i

Se siete casual gamer in cerca di soluzioni intermedie, in grado quindi di offrire buone prestazioni senza dover affrontare spese folli, ecco IdeaPad e IdeaCentre. Lenovo IdeaPad Gaming 3i offre uno schermo da 15 pollici con frequenza di refresh fino a 120 Hz, processori che arrivano alla serie Core i7H, mentre nel corso del 2020 arriveranno anche i modelli con CPU AMD Ryzen.

Più tranquillo il comparto grafico, con GPU GeForce GTX 1650 Ti, mentre non mancano una tastiera retroilluminata, batteria da 8 ore di autonomia e un display IPS.

Chi preferisce una postazione fissa può orientarsi su Lenovo IdeaCentre Gaming 5i che permette di utilizzare CPU Intel Core di decima generazione (AMD Ryzen nel corso del 2020) e schede video fino alla GeForce RTX 2060.

I prezzi partono da 729,99 dollari per il notebook con disponibilità da maggio, mentre non sono ancora noti prezzi e disponibilità della variante desktop.

Accessori da gaming Lenovo

Chiudiamo quest’ampia carrellata con i nuovi accessori Lenovo dedicati ai gamer. Si parte da Legion Y25-25 Gaming Monitor, con pannello FullHD IPS da 24,5 pollici e refresh rate a 240 Hz, disponibile da giugno a 319,99 dollari.

Proseguiamo con Legion M600 Wireless Gaming Mouse, con batteria da 200 ore di gioco e polling rate a 1000 Hz che riduce la latenza in maniera drastica. Legion M300 RGB Gaming Mouse offre una precisione fino a 8000 DPI e polling rate di 1000 Hz ed è adatto anche ai mancini.

Entrambi saranno disponibili questo mese a 79,99 dollari (M600) e 29,99 dollari (M300). Chiudiamo con Legion K300, tastiera in arrivo a maggio a 49,99 dollari con anti ghosting, 24 tasti programmabili, retroilluminazione RGB con cinque zone personalizzabili.