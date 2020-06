Nel corso dell’evento Next@Acer, trasmesso in streaming a causa dell’attuale emergenza sanitaria, il produttore taiwanese ha presentato numerose novità. In questo articolo trovate tutte le novità relative alla serie Predator, i notebook per il gaming che si sono rinnovati.

Acer Predator Helios 700

Può tranquillamente rimpiazzare un desktop con la sua potenza questo Acer Predator Helios 700, che monta ora processori Intel Core i9-10980HK o Core i7-10875 di decima generazione, ai quali sono affiancate le nuove GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 Super e RTX 2080 Super.

Migliora la gestione termica, con tre heat pipe in rame, una camera di vapore, due ventole tridimensionali di quarta generazione e Predator PowerGen, un nuovo materiale che presenta una conduttività termica quasi quattro volte superiore rispetto al rame.

Migliorano anche le memorie, con la RAM a 2.933 MHz abbinate a SSD PCIeNCMe in Raid 0, lo schermo IPS FullHD con refresh a 144 Hz con NVIDIA G-Sync, viene aggiunta una porta Thunderbolt 3 e la connettività si arricchisce con Killer DoubleShot Pro (WiFi 6 AX1650i e E3100G Ethernet).

Aggiornata anche l’iconica tastiera scorrevole HyperDrift, con interruttori meccanici MagTek, retroilluminazione RGB e sistema anti ghosting. Sono inoltre presenti nuovi tasti per i giochi di corse che possono essere scambiati per ottenere le migliori prestazioni.

Acer Predator Helios 300

Anche Acer Predator Helios 300 riceve le CPU Intel di decima generazione, con GPU GeForce RTX 2070 Max-Q. Lo schermo da 15,6 pollici, di tipo IPS, ha un refresh di 240 Hz con overdrive da 3 ms. È possibile installare fino a 32 GB di RAM DDR4 a 2.933 MHz, due SSD PCIe NVMe in RAID 0 e un HDD da 2 TB.

Ottimo il supporto audio con DTS:X Ultra Audio a 360 gradi e utilizzando le cuffie l’esperienza di gioco diventa impagabile. Per il raffreddamento Acer ha impiegato due ventole, tra cui una AeroBlade 3D di quarta generazione e con la tecnologia CoolBoost è possibile intervenire manualmente sulla velocità di rotazione delle ventole.

Acer Predator Triton 300

Pensato per soddisfare le necessità dei gamer e dei content creator, Acer Predator Triton 300 offre CPU Intel Core H di decima generazione, GPU NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q e un display IPS da 15,6 pollici FullHD con refresh a 240 Hz.

Supporta fino a tre SSD di tipo M.3 (uno PCie e due combo) per garantire spazio di archiviazione a sufficienza ed elevata velocità di trasferimento. Curato il nuovo design termico, con tre heat pipe, un raffreddamento a doppia ventola e prese d’aria posizionate in maniera strategica. Tutto questo in uno spessore contenuto (19,9 mm) così come il peso che si ferma a 2,1 Kg.

Acer Nitro 7

Per la massima portabilità ecco Acer Nitro 7, realizzato in metallo con spessore di 19,9 mm e peso di 2,5 Kg. È equipaggiato con CPU Intel Core di decima generazione, GPU GeForce RTC 2060, re slot per SSD M2 fino a 1TB (configurabili in RAID 0), fino a 32 GB di RAM DDR4 a 2.933 MHz, WiFi 6, Ethernet E2600 e un ottimo sistema di raffreddamento.

È possibile aumentare la velocità di rotazione della ventola con NitroSense per raffreddare CPU e GPU in maniera più efficace. Lo schermo IPS FullHD da 15,6 pollici offre un tempo di risposta di 3 ms e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Prezzi e disponibilità

Acer non ha ancora comunicato prezzi e disponibilità relativi al mercato italiano.